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Toroslar'da girişimci vatandaşlara 60 adet arı kovanı dağıtıldı



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MERSİN (İHA) - Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, Mersin Arı Yetiştiricileri Birliği ile ortaklaşa yürüttüğü proje kapsamında, 40 saatlik arı yetiştiriciliği kursunu ve girişimcilik eğitimini başarıyla tamamlayan vatandaşlara arı ile birlikte 60 adet arı kovanı dağıttı.

Belediye Başkanı Hamit Tuna ve Mersin Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mehmet Ali Torpil tarafından birinci periyotta bay ve bayan olmak üzere 30 vatandaşın her birine tamamı Toroslar Belediyesi atölyelerinde imal edilen ikişer adet arı kovanı teslim edildi. Burada konuşan Başkan Hamit, arı yetiştiriciliği sertifikasını almaya hak kazanan kursiyerlere hayatlarında ve yeni mesleklerinde başarılar dileyerek, amaçlarının Mersin'de arıcılık sektörünü geliştirmek ve insanlara bir iş kapısı oluşturmak olduğunu söyledi. Kursiyerlerin arıcılığa ilk adımı atmalarını sağlayacak projeye ortak olmaktan büyük mutluluk duyduğunu dile getiren Tuna, Karaisalı Mahallesi'nde hayvancılık, arıcılık ve mantar yetiştiriciliği ile diğer tarım sektörünün geliştirilmesi için bir çiftlik oluşturacaklarının da bilgisini verdi. Tuna, "Toroslar Belediyesi olarak Mersin Arı Yetiştiriciliği Birliği ve İŞKUR aracılığıyla yapmış olduğumuz ortak proje kapsamında açtığımız arı yetiştiriciliği kursumuzda 30 kursiyerimiz eğitim aldı. Kursu başarıyla tamamlayan kursiyerlerimize kendi atölyelerimizde imal ettiğimiz arı kovanlarımızı teslim ettik. İnşallah buradan bu işin ilk ivmesini başlatacaklar. Sonra bunu genişletmek suretiyle bir meslek alanı olarak seçecekler. Arıcılık, son zamanlarda çok revaçta olan bir meslek haline geldi. Toroslar Belediyesi olarak hep inandığımız ülke ekonomisinin kalkınmasının reçetesi üretimden geçer. Üretebilmek için de vatandaşlarımızı bilgilendirmek ve ilimin ışığında bu işi teşvik etmek lazım. İşte biz de bu yolu izlemek suretiyle üretime katkı sağlayacak bu değerli vatandaşlarımızı arıcılık sektörüne katmış olacağız. Bizim desteğimiz, yardımımız ve bu tür faaliyetlerimiz devam edecektir. Mersinimiz, tabiat ve topoğrafik yapı olarak arıcılık sektörünün geliştirilmesi yönünde çok uygun bir kenttir. Arıcılık sektöründe eğitim alarak meslek sahibi olmak isteyen vatandaşlarımıza takdim etmek üzere atölyelerimizde ürettiğimiz arı kovanlarının imalatına da devam edeceğiz.Amacımız, insanlarımıza yeni bir iş kapısı oluşturmaktır. Bunun yanı sıra Karaisalı Mahallemizde yeni yapmakta olduğumuz çiftliğimizde de; hayvancılık, arıcılık, mantar yetiştiriciliği ve diğer tarım sektörüyle alakalı kurslar da vererek, insanlarımızın ekonomik olarak kalkınmaları yönünde katkı sağlayacağız" dedi.

Mersin Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mehmet Ali Torpil ise arı yetiştiriciliği sektörüne katkı sağlayan projeye ortak olmalarından dolayı Başkan Tuna'ya teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Tuna ve Torpil, 40 saatlik arı yetiştiriciliği kursunu ve girişimcilik eğitimini başarıyla tamamlayan kursiyerlere girişimcilik sertifikalarını da takdim etti.

(KRY-Y)



16.05.2017 16:34:46 TSI

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