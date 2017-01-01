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İnebolu Kent Müzesi ödüle layık görüldü



(Fotoğraflı)



Cemal İlyasoğlu

KASTAMONU (İHA) - İnebolu Belediyesi Kurtuluşa Giden Yolda, İnebolu Kent Müzesi ile Tarihi Kentler Birliği tarafından düzenlenen Müze Özendirme yarışmasında ödüle layık görüldü.

Tarihi Kentler Birliği Sivas buluşmasında bu yıl ilk kez düzenlenen Müze Özendirme Yarışmasının ödülleri verildi. Müze Özendirme Yarışmasında, İnebolu Belediyesi Kurtuluşa Giden Yolda, İnebolu Kent Müzesi ile İnebolu Belediyesi ödüle layık görüldü. Türkiye'de 451 üyesi bulunan Tarihi Kentler Birliği'nin iyi müzecilik örneklerini çoğaltma ve yerel yönetimlerin müzecilikte önderliklerini geliştirmek amacı ile bu yıl ilk kez düzenlediği Müze Özendirme Yarışmasında dereceye girenlerin ödülleri Sivas Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezinde verildi.

Yaklaşık 300 belediye başkanının katıldığı törende İnebolu Belediyesi'nin de aralarında olduğu 19 belediyenin müzecilik uygulamaları ödüllendirildi. İnebolu Belediyesi'nin ödülünü Belediye Başkanı Engin Uzuner, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe'den aldı. Ulusal düzeyde birçok projesi ödül alan İnebolu Belediyesi, Tarihi ve Kültürel çalışmalara sağladığı katkı ile ödüllerine bir yenisini daha ekledi. İnebolu Belediyesi bu yıl ilk kez düzenlenen, Müze Özendirme Yarışmasında Kurtuluşa Giden Yolda, İnebolu Kent Müzesi ile ödül koleksiyonuna bir yenisini daha eklemiş oldu.

(Vİ-GY-Y)



16.05.2017 16:36:05 TSI

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