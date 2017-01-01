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GKV 53. yıl mezunlarına muhteşem balo



(Fotoğraflı)



GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep Kolej Vakfı Özel Liseleri 2016-2017 mezunları için GKV Okul Aile Birliği tarafından düzenlenen baloda öğrenci ve velileri gönüllerince eğlendi.

Özel bir hotelde düzenlenen baloya GKV Özel Fen Lisesi, Anadolu Lisesi ve Cemil Alevli Kolejinden bu yıl mezun olacak öğrenciler velileriyle birlikte katıldı. 2016-2017 eğitim öğretim yılda mezun olacak öğrenciler için okul aile birliği tarafından baloda öğrenciler velileriyle birlikte gönüllerince eğlendi. GKV Özel Okulları Genel Müdürü Müfit Taşlıyar, Genel Müdür Yardımcısı Can Hoşcan, Liseler Müdürü İsmet Tiryaki, Ortaokul Müdürü Nadir Gürsel, İlkokul Müdürü Mustafa Şenel, Anaokulu Müdiresi Gökçen Bulut'un yanı sıra velilerin de davet edildiği baloda öğrenciler ve velileri gönüllerince eğlendi. Geçiş seremonisinin ardından okul idarecilerine teşekkür çekleri veren öğrencilerin mutluluğu gözlerinden okundu. Mezuniyet pastasının da kesildiği baloda öğrenciler anne ve babalarıyla dans etmeyi de ihmal etmedi.

Gaziantep Kolej Vakfı Fen Lisesinden 48,Anadolu Lisesinden 92, Cemil Alevli Kolejinden 12 öğrenci olmak üzere bu yıl GKV Özel Liselerinden toplam 152 mezun oluyor.

(LO-SD-Y)



16.05.2017 16:36:14 TSI

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