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Prof. Dr. Bedir, Öğrencileri GAÜN Kültür Tarihi Müzesi'ni gezmeye davet etti



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GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Arkeoloji Bölümü tarafından gerçekleştirilen Toplumsal Duyarlılık Projesi (TDP) kapsamında GAÜN Kampüsü içerisinde bulunan Gaziantep Kültür Tarihi Müzesi tanıtım faaliyeti düzenlendi.

TDP dersi kapsamında arkeoloji bölümü öğrencileri öncelikle müze içerisinde bulunan eserler hakkında müze personeli tarafından ayrıntılı olarak bilgilendirildi. Sonrasında, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı önünde kurulan tanıtım masasında, müze ile ilgili tanıtım broşürleri dağıtarak, müze hakkındaki bilgilendirmeler yapıldı. TDP öğrencileri müzeyi gezmek isteyen ziyaretçilere eşlik ederek müze personeli ile beraber sergilenen eserler hakkında ziyaretçilere bilgi verdi. Etkinlikte konuşan GAÜN Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Metin Bedir, Gaziantep Kültür Tarihi Müzesi'nde Antep'in geçmişi ve günümüzle ilgili çok güzel eserlerin yer aldığını belirterek, müzenin hareketliliğinin artırılması gerektiğini vurguladı. Prof. Dr. Bedir, Öğrencilerimizde müze bilincinin oluşması, müzemizin tanıtılması ve ziyaretçilere destek sağlanmasına yönelik olarak yapılan bu etkinliğin çok değerli ve anlamlı olduğunu, önümüzdeki yıl müze haftası etkinliklerinin Üniversitemizde daha etkin ve daha verimli geçmesi için TDP birimine destek olacaklarını belirtti. TDP Projesi Yürütücüsü Arkeoloji Bölümü Yrd. Doç. Dr. N. Pınar Özgüner Gülhan, güz döneminde TDP dersini alan birinci sınıf öğrencilerinin kampüs genelinde öğrenciler, akademik ve idari personel ile anket çalışmasında bulunduğunu ve bu anketin sonucunda 2009 senesinden bu yana GAÜN bünyesinde bulunan Gaziantep Kültür Tarihi Müzesinin bilinirliği ve tanınırlığının çok düşük olduğu, kütüphaneyi sıklıkla kullanan öğrencilerin dahi müze hakkında bilgi sahibi olmadığının tespit edildiğini söyledi. Anket sonuçlarından yola çıkarak gün boyunca bir tanıtım faaliyeti gerçekleştirildiğini kaydeden Yrd. Doç. Dr. Gülhan, "Bu sayede, müzemizin farkındalığının arttırılması amaçlandı. Gün sonunda müze personeli ile yaptığımız kısa değerlendirmede, bir gün için bile olsa ziyaretçi sayısında ciddi bir artış tespit edildi. Ayrıca müzeyi ziyaret eden kişilerin olumlu ve olumsuz görüşleri, hem TDP projesinde hem de müzemizde gelecek yıllarda yapılacak revizyonlar için not edildi" diye konuştu.

(SD-Y)



16.05.2017 16:37:22 TSI

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