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Mezitli Belediyesi'ne yeni hizmet binası yapılacak



(Fotoğraflı)



MERSİN (İHA) - Mezitli Belediyesi'ne yeni hizmet binası yapılacağı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 2017 yılını kültür, sanat ve proje yılı ilan eden Mezitli Belediyesi'nin projeleri, yapılacağı yerlerde yaşayan vatandaşları ve esnaflar arasında heyecana neden oldu. Mezitli Belediyesi'nin yeni hizmet binası, Mezitli Kaymakamlığı ve bağlı müdürlüklerin binasının yanı sıra belediyenin en büyük projelerinden birisi olan çarşı kent meydanının yapılacağı Atatürk Mahallesi'nde, bölge halkı projelerin tamamlanmasını merakla bekliyor. Bir yıl içinde tamamlanması öngörülen projelerle bölgenin ilgi odağı olacağını ifade eden vatandaşlar, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan'a teşekkür ettiler.

"Bölgenin değeri artacak"

Mezitli'nin en merkezi mahallesi olmasına karşın hal ve sanayi sitesinin bu bölgede olmasından dolayı yeterince gelişmediğine vurgu yapan Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, "Bu dev projelerin bölgemize büyük bir sinerji ve heyecan yaratacağını düşünüyorum. Özellikle hal kalkacak ve modern bir meydan haline gelecek. Bunların üzerine birde belediye ve kaymakamlığın buraya gelecek olması Atatürk Mahallesi'ni çok önemli kılacaktır. Bölgenin de değeri yapılan projelerle daha da artacaktır. Mezitli halkına şimdiden hayırlı olsun" dedi.

(HSK-Y)



16.05.2017 16:38:35 TSI

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