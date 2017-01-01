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Başkan Karaosmanoğlu: "Kocaeli Kitap Fuarının yüreği çok geniş''

16 Mayıs 2017 Salı, 16:38
Başkan Karaosmanoğlu: "Kocaeli Kitap Fuarının yüreği çok geniş''
Başkan Karaosmanoğlu: "Kocaeli Kitap Fuarının yüreği çok geniş''

(Fotoğraflı)

İsmail Gündüz
KOCAELİ (İHA) - Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Kocaeli Kitap Fuarının her görüşe ve fikre saygılı olduğunu vurguladı.
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, 9. Kocaeli Kitap Fuarını ziyaret etti. Türkiyenin en büyük Kitap Fuarı olan Kocaeli 9. Kitap Fuarı'nın her görüşe, her fikre saygı duyduğunu ve yer verdiğini vurgulayan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, "Kocaeli Kitap Fuarının yüreği çok geniştir. Bir ve beraber olduğumuz Kocaeli, düşüncelere saygılıdır. Kitap Fuarımız Kocaeli'nin kültürel bir hamlesidir" dedi.
10 ay önce ülke olarak çok zor günlerden geçtiğini vurgulayan Başkan Karaosmanoğlu, "15 Temmuz 2016 gecesi yaşadığımız o kanlı darbe teşebbüsü başarılı olsaydı, Allah muhafaza karanlık ve tutsak bir sabaha uyanabilirdik. Hamdolsun ki milletimiz iradesini ortaya koydu, FETÖ Terör Örgütü'ne ve Batı'daki destekçilerine unutamayacağı bir ders verdi. Aziz Milletimiz, vatanın bölünmez bütünlüğünü tüm dünyaya bir kez daha ispatladı. Artık dünya şunu çok iyi biliyor ki Türk Milletinin bileğini kimse bükemez, vatanıyla da sınamaya kalkılmaz" diye konuştu.
Atatürkçü Düşünce Derneği, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Türk Ocakları Kocaeli Şubesi, Ülkü Ocakları ile diğer Sivil Toplum Kuruluşlarının stantlarını gezen Başkan Karaosmanoğlu, görevlilerle yakından ilgilenerek sohbet etme imkanı da yakaladı. Ziyaretler sonrası '15 Temmuz gecesi, tarihe şanlı bir direniş olarak geçecektir' açıklamasını yapan Başkan Karaosmanoğlu, "140 yıllık darbe tarihimizde ilk defadır ki, halkımız, kendisine silah çeken hainlere karşı direndi ve bir darbeyi boşa çıkardı. Demokrasi yemini ederek kendini siper eden nice vatan evladını, nice yiğitlerimizi o kanlı günde maalesef ki kaybettik. Eli kanlı terör örgütü nice fidanımızı bizden kopardı" ifadelerini kullandı.
'Savaşlar, darbeler, terör ve birçok oyun maalesef güzel ülkemizin yakasını bırakmıyor da' diyerek konuşmasına devam eden Başkan Karaosmanoğlu, "Çünkü yedi düvelin bu topraklar üzerinde asırlardır bitmek tükenmek bilmeyen emelleri var. Küresel ve bölgesel kazanların kaynatıldığı bugün, çeşitli iftiralarla, kumpaslarla içi oyulmaya çalışılan milli ordumuza, polisimize, emniyetimize daha çok ihtiyacımız var. Onların içine sızmış hainler yüzünden şerefli mazilerine leke sürülmesine izin veremeyiz. Milletçe birbirimize daha çok kenetlenip, 15 Temmuz gecesinin ruhuyla 2023 ve 2071 hedeflerine doğru, lider ülke Türkiye amacına doğru çalışacağız. İşte bugün burada Kocaeli Kitap fuarımıza gelen her kurumla bunu başaracağız" diyerek sözlerini tamamladı.
Başkan Karaosmanoğlu ziyaretlerinde hatıra fotoğrafları da çektirmeyi ihmal etmedi.
(İG-GY-Y)

16.05.2017 16:38:48 TSI
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