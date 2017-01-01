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Bayan Erin'den kemoterapi gören hastalara ziyaret



(Fotoğraflı)



Ahmet Arslantaş

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman Valisi Abdullah Erin'in eşi Gülhan Erin, Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kemoterapi gören hastaları ziyaret etti.

Gülhan Erin Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hastalara 'geçmiş olsun' dileğinde bulunup, sıkıntılarını dinledi. Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yöneticisi Yrd. Doç. Dr. Fatih Doğan'ın eşlik ettiği ziyarette, Gülhan Erin, hastalara moral verdi.

Hasta ve hasta yakınları Bayan Erin'in ziyaretinden memnun olduklarını belirterek, verilen sağlık hizmetlerinden memnun olduklarını ifade ettiler.

Ziyaretin temel amacının, hasta ve hasta yakınlarını ziyaret etmek, dert ve sıkıntılarını paylaşmak olduğunu belirten Bayan Erin, "Hastalarımıza Allah'tan acil şifalar diliyorum. Büyük bir özveri ile çalışan ve her koşulda vatandaşlarımıza hizmet etmeye devam eden, sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

(AHM)



16.05.2017 16:40:34 TSI

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