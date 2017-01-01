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Gediz'i kurtaracak tesislerden biri daha faaliyete geçiyor

16 Mayıs 2017 Salı, 16:42
Gediz'i kurtaracak tesislerden biri daha faaliyete geçiyor
Gediz'i kurtaracak tesislerden biri daha faaliyete geçiyor
- Genel Müdür Coşkun'dan açılış öncesi Turgutlu AAT'ye inceleme

(Fotoğraflı)

MANİSA (İHA) - MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun, Turgutlu'yu atıksu kaynaklı çevre kirliliğinden kurtarmak için 45 milyon 208 bin TL yatırım bedeli ile inşa edilen ve çarşamba günü açılışı yapılacak tesisi ziyaret ederek incelemelerde bulundu.
Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü Yaşar Coşkun, daha temiz bir Gediz için inşa edilen Turgutlu Atıksu Arıtma Tesisi'ni ziyaret etti. Genel Müdür Coşkun'a ziyaretinde Genel Müdür Yardımcıları Mahmut Bilgen, Şehnaz Başaran ve Burak Aslay eşlik etti. İl genelinde daha temiz Gediz ve Bakırçay Havzası için çalışmalarını sürdüren MASKİ, yatırımlarının meyvelerini birer birer topluyor. Bu kapsamda, inşa edilen tesislerden biri olan Turgutlu Atıksu Arıtma Tesisi'nin inşası tamamlandı. Sözleşme bedeli 36 milyon 961 bin TL olan tesisin yatırım bedeli eklenen fiyat farkı ve KDV ile 45 milyon 208 bin oldu.

Açılış Başkan Ergün'ün katılımları ile gerçekleştirilecek
45 milyon 208 bin TL gibi dev bir yatırım bütçesinin ayrıldığı tesis, günde 33 bin metreküp atıksuyu arıtarak geleceğe temelleri sağlam bir Manisa inşa etmek için de yardımcı olacak. Böylece, Manisa'nın büyük ilçelerinden biri olan Turgutlu, atıksu kaynaklı çevre kirliliğinden kurtarılacak. 165 bin eşdeğer nüfusa hitap edecek olan tesisin açılışı Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Ergün'ün katılımlarıyla gerçekleştirilecek.

"Gediz ve Bakırçay Havzası emin ellerde"
Gediz ve Bakırçay Havzası'nı özlenen günlerine kavuşturmak adına yapılan dev yatırımın açılışı öncesinde tesiste incelemelerde bulunan MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun, büyük bir heyecan ve coşku içerisinde olduklarını ifade etti. Genel Müdür Coşkun, "Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün gelecek seçimler için değil, gelecek nesiller için önemli hizmetler ortaya koyuyor. Bu hizmetlerden biri de atıksu arıtma tesisleri noktasında vatandaşlarımızın daha temiz bir çevrede yaşaması için yapılıyor. Bereketli Gediz ve Bakırçay Havzası, binlerce yıl önce olduğu gibi Ege Bölgesi'nin gıda ihtiyacını karşılıyor. Bu cevheri korumak için var gücümüzle uğraş verdiğimiz yatırımlar birer birer hayat kazanıyor. Manisa merkez, Turgutlu, Soma ve Gördes Atıksu Arıtma Tesislerine 120 milyon TL gibi bir yatırım bedeli ayırdık. Turgutlu'daki tesisimizin açılışını gerçekleştiriyoruz. Manisa Merkez, Soma ve Gördes'teki tesislerimizi de Manisa'ya kazandıracağız. Ardından il genelindeki atıksu arıtma tesisi hamlelerimiz de devam edecek. Ben şimdiden tesisimizin hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.
(SC-Y)

16.05.2017 16:42:01 TSI
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