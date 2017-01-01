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Engelli İstihdamına Katkısından Dolayı Kayseri Şeker'e İşkur'dan Teşekkür



(Fotoğraflı)



KAYSERİ (İHA) - Kayseri Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından engelli istihdamına katkısından dolayı Kayseri Şeker'e teşekkür ziyareti gerçekleştirildi.

Ziyarette konuşan İş-Kur Bölge Müdürü, "Çalışma Bakanlığı olarak özellikle engelli çalıştırarak kurumumuza, Bakanlığımıza zorluk çıkartmayan yasanın öngördüğü sayıdan da fazla engelli çalıştıran Kayseri Şeker yöneticilerine bu desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz" dedi.

Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, "İş-Kur Bölge Müdürümüze, mesai arkadaşlarına buraya kadar gelip zahmet ettikleri için teşekkür ediyorum. Kayseri Şeker Fabrikası çalışma hayatında Kayseri'nin önemli kuruluşlarından bir tanesidir. Çalıştırdığımız personel sayısı itibari ile kanun gereği çalıştırmak durumunda olduğumuz engelli personel itibari ile öncü kuruluşlardan bir tanesiyiz. Kayseri Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürümüz ve mesai arkadaşlarının, zahmet edip bu işe katkılarımızdan dolayı plaket takdim etmek için buraya kadar zahmet etmişler. Kendilerine teşekkür ediyorum. Çalışma hayatında önemli bir kuruluşuz. Daha fazla personel çalıştırmak daha fazla istihdama fayda sağlamak önem verdiğimiz hususlardan bir tanesidir. Çalışanların hakkını zamanında hak ettiği kadar vermek gibi bir prensibimiz var. Bunun yanında engelli gençlerimizin çalışmasına da katkı durumunda gereken gayreti gösteriyoruz" ifadelerini kullandı.

Akay, "Bizim imkânlarımız çerçevesinde her türlü imkanı sağlamaya çalışıyoruz. Gerek Kayseri gerekse Boğazlıyan Şeker Fabrikasında olmak üzere toplamda 56 engelli personel çalışıyor. Gönlümüz arzu eder ki daha fazla personel çalışması yanında engelli kardeşlerimizin de çalışmasına katkı sağlamak isteriz. İşimiz geliştirdikçe bunu da başarıcağız. İş-Kur Bölge Müdürlüğümüzün böyle bir uygulama yapıyor olması bizim heyet olarak ayrı bir katkı sağlayacak moral olacak. Bu konuda inşallah daha çok gayret göstereceğiz" şeklinde konuştu.

Ziyarette; Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Turhan Özer, Yönetim Kurulu Üyelerinden; Hurşit Dede, Abdulkadir Güneş, Kayseri Şeker Fabrikası Genel Müdürü Tayfun Öner, İnsan Kaynakları Müdürü Bahri Serim ve diğer yetkililer de hazır bulundu.

(AG-AÖ-Y)



16.05.2017 16:42:58 TSI

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