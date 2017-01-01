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Tosya Ülkü Ocaklarından Muhteşem Ali Kınık Konseri



(Fotoğraflı)



Sedat Ağacıkoğlu

KASTAMONU (İHA) - Kastamonu'nun Tosya ilçesi Ülkü Ocakları'nın düzenlediği konserde Ali Kınık, sevenleriyle buluştu.

Tosya Ülkü Ocakları tarafından düzenlenen konserde ilk olarak Küre Mehteran Takımı kısa bir Konser verdi. Daha sonra gençlerin "Ali Ayşe'yi Seviyor" şarkısıyla sevdiği Ali Kınık sayneye çıktı. Tosya Kapalı Spor salonunu dolduran binlerce kişi, Kınık'ın söylediği şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti. Konser sonrası sanatçı Ali Kınık'a Tosya MHP ilçe başkanı Muvaffak Etyemez tarafından çiçek takdim edildi. Kendisine gösterilen sevgiden memnuniyet duyduğunu ifade eden Ali Kınık, Kastamonu'nun ve Tosya'nın kendisi için ayrı bir önemi olduğunu ve burada olmaktan gurur duyduğunu belirterek, kendisinin burada olmasını sağlayan Tosya Ülkü Ocaklar Başkanı Volkan Kavaklıgil'e teşekkür etti.

Tosya Kapalı Spor Salonunda düzenlenen Konsere Kastamonu MHP il Başkanı Hacı İbrahim Maşalacı, Kastamonu Ülkü Ocakları Başkanı Resul Köprülü,Tosya MHP İlçe başkanı Muvaffak Etyemez ve çok sayıda partili ile vatandaş katıldı.

(SDA-GY-Y)



16.05.2017 16:43:13 TSI

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