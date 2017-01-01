YEREL HABERLER / NEVŞEHİR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Defterdar Taş NTSO Başkanı Parmaksız'ı ziyaret etti

Defterdar Taş NTSO Başkanı Parmaksız'ı ziyaret etti



(Fotoğraflı)



Coşkun Sağlamdin

NEVŞEHİR (İHA) - Nevşehir Defterdarı Orhan Taş ve beraberinde bulunan şube müdürleri, NTSO Yönetim Kurulu Başkanı M. Arif Parmaksız'ı makamında ziyaret etti.

Defterdar Orhan Taş ziyarette yaptığı açıklamada vergi yapılandırmaları konusunda bilgiler verdi. Taş, " 2017 yılı Ocak ayından Mayıs ayının sonuna ertelenen 2. taksitlerin ödemelerinin unutulmaması gerekmektedir. 1.taksitlerini ödemeyenler için de son tarih 31 Mayıs olarak açıklanmıştı. 1 ve 2.taksitlerinin aynı anda ödeme yapılmaları gerekmektedir. Sizlerde üyelerinize bu konuda bilgilendirme yaparsanız sevinirim" dedi.

Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı M. Arif Parmaksız ise, yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Defterdar Taş'a verdiği bilgiler için teşekkür etti.

(COŞ-AÖ-Y)



16.05.2017 16:43:22 TSI

NNNN

