Defterdar Taş NTSO Başkanı Parmaksız'ı ziyaret etti
(Fotoğraflı)
Coşkun Sağlamdin
NEVŞEHİR (İHA) - Nevşehir Defterdarı Orhan Taş ve beraberinde bulunan şube müdürleri, NTSO Yönetim Kurulu Başkanı M. Arif Parmaksız'ı makamında ziyaret etti.
Defterdar Orhan Taş ziyarette yaptığı açıklamada vergi yapılandırmaları konusunda bilgiler verdi. Taş, " 2017 yılı Ocak ayından Mayıs ayının sonuna ertelenen 2. taksitlerin ödemelerinin unutulmaması gerekmektedir. 1.taksitlerini ödemeyenler için de son tarih 31 Mayıs olarak açıklanmıştı. 1 ve 2.taksitlerinin aynı anda ödeme yapılmaları gerekmektedir. Sizlerde üyelerinize bu konuda bilgilendirme yaparsanız sevinirim" dedi.
Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı M. Arif Parmaksız ise, yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Defterdar Taş'a verdiği bilgiler için teşekkür etti.
(COŞ-AÖ-Y)
16.05.2017 16:43:22 TSI
NNNN