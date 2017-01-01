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Kadın kültür merkezleri model arayışı çalıştayı başladı



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ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa Valiliği, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ve sivil toplum kuruluşları işbirliği ile yerel şartlara uygun Kadın Kültür Merkezi modeli arayışını ele alan çalıştay Şanlıurfa Polisevinde başladı.

Gün boyu devam edecek çalıştaya Çok Amaçlı Toplum Merkezleri (ÇATOM), valilik, yerel yönetimler ile yerel ve uluslararası sivil toplum kuruluşları tarafından yürütülen kadın kültür ve toplum merkezlerinden deneyimli kişiler katılıyor. Çıktıları kamuoyu ile paylaşılacak olan çalıştayın Kadın Toplum Merkezi projesi olan Abacılar Evi uygulamasına girdi sağlaması bekleniyor. Moderatörlüğünü İbrahim Tuğrul'un yapacağı çalıştay, mevcut uygulamadaki sorunları belirleyerek kadın kültür merkezlerinde yeni ve verimli bir model uygulamayı hedefliyor.

Çalıştayın açılışında konuşan Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna, sivil toplum kuruluşlarına ilgilerinden dolayı teşekkür ederek, "Hiçbir şey birden bire, kendiliğinden oluşmuyor. Biraz emek istiyor. Sizlerin de temsil ettiği dernekler, STK'lar, verdiğiniz emek ve gösterdiğiniz gayret sayesinde yürüyor" dedi.

"Her türlü desteği vermekte kararlıyız"

Kadın Kültür Merkezlerinin mutlaka gelir getirici faaliyetlerle yürümesi gerektiğini, bunun motivasyon için önemli olduğuna değinen Vali Güngör Azim Tuna, "Kadın Kültür Merkezlerinin benim burada gördüğüm, GAP İdaresinin edindiği tecrübelerin de katkılarıyla oldukça iyi sonuçlar alınacağıdır. Gerek kamunun, gerekse sivil toplum kuruluşlarının böylesi konularda ortak karar alabilmesi, diğer terimle yönetişimi doğru uygulaması, kararları birlikte alması, birlikte yönetmesi önemli ve gerekli. Kadın kültür merkezlerinin yönetimini tamamen kadınlara bırakmak, onların bilgi ve tecrübe sahibi olmalarını sağlamak amaç olmalı. Bunun için de gelir getirici faaliyetlere ağırlık verilmesi, motivasyon sağlanması açısından gerekli" dedi.

"İhtiyaçlara cevap verebilmeli"

Kentin nüfusunun son yıllarda neredeyse ikiye katlandığını, bu nüfus ile birlikte ihtiyaçların da arttığını hatırlatan Vali Tuna, "İçinde yaşadığımız toplum, durağan bir toplum değil. 7 ya da 8 yıl önceki Urfa ile bugün arasında nüfus çok büyük artış gösterdi. Bugün 2 milyonluk bir şehirden bahsediyoruz, artı 500 bin Suriyeli var. Bu nüfusu düşünürsek ihtiyaçların da çok çok arttığını görebiliyoruz. Kadın kültür merkezlerinin de toplumun hem sosyal hem de ekonomik ihtiyaçlarına cevap verebilir nitelikte olması gerekiyor. Bu amaçla birlikte, kendi meselelerimize sahip çıkmak, aynı zamanda maddi manevi kalkınmamızın da olmazsa olmazlarından biridir. Toplum olarak ancak bu şekilde daha ileri noktaya gidebileceğiz. Bu amaçla yola çıkılan bu çalıştayda süreci takip edeceğiz. İşin içinde kadınlar da olduğu için sorun çıkacağını düşünmüyorum. Çünkü konuya gereken önemi, ilgiyi hanımefendiler çok daha fazla gösteriyorlar ve ciddiyetle işlerini yürütüyorlar. Biz, Valilik olarak bu konuda her türlü desteği vermekte kararlıyız" ifadelerini kullandı.

(Şİ-SD-Y)



16.05.2017 16:43:24 TSI

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