YEREL HABERLER / NEVŞEHİR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. PÜİS Şube Başkanı Ertaş'tan Vali Aktaş'a ziyaret

PÜİS Şube Başkanı Ertaş'tan Vali Aktaş'a ziyaret



(Fotoğraflı)



Coşkun Sağlamdin

NEVŞEHİR (İHA) - Petrol Ürünleri İşveren Sendikası Kırıkkale Şube Başkanı Musa Ertaş beraberinde sendika üyeleri Erol Gümüşsoy, Yaşar Ödemiş ve Zafer Çetiner ile birlikte Nevşehir Valisi İlhami Aktaş'ı ziyaret etti.

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası Kırıkkale, Nevşehir, Yozgat, Çorum, Kırşehir ve Uşak illerinin bağlı olduğu Kırıkkale Şube Başkanı olarak seçilen Nevşehirli iş adamı Musa Ertaş, sendika çalışmaları hakkında Vali Aktaş'a bilgiler verdi.

Vali Aktaş, Petrol Ürünleri İşveren Sendikası Şube Başkanlığına seçilmesinden dolayı Ertaş'ı tebrik ederken çalışmalarında da başarılar diledi.

(COŞ-AÖ-Y)



16.05.2017 16:43:57 TSI

NNNN

