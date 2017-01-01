ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / NEVŞEHİR HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

PÜİS Şube Başkanı Ertaş'tan Vali Aktaş'a ziyaret

16 Mayıs 2017 Salı, 16:44
PÜİS Şube Başkanı Ertaş'tan Vali Aktaş'a ziyaret
PÜİS Şube Başkanı Ertaş'tan Vali Aktaş'a ziyaret

(Fotoğraflı)

Coşkun Sağlamdin
NEVŞEHİR (İHA) - Petrol Ürünleri İşveren Sendikası Kırıkkale Şube Başkanı Musa Ertaş beraberinde sendika üyeleri Erol Gümüşsoy, Yaşar Ödemiş ve Zafer Çetiner ile birlikte Nevşehir Valisi İlhami Aktaş'ı ziyaret etti.
Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası Kırıkkale, Nevşehir, Yozgat, Çorum, Kırşehir ve Uşak illerinin bağlı olduğu Kırıkkale Şube Başkanı olarak seçilen Nevşehirli iş adamı Musa Ertaş, sendika çalışmaları hakkında Vali Aktaş'a bilgiler verdi.
Vali Aktaş, Petrol Ürünleri İşveren Sendikası Şube Başkanlığına seçilmesinden dolayı Ertaş'ı tebrik ederken çalışmalarında da başarılar diledi.
(COŞ-AÖ-Y)

16.05.2017 16:43:57 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Defterdar Taş NTSO Başkanı Parmaksız'ı ziyaret etti
YEREL

DEFTERDAR TAŞ NTSO BAŞKANI PARMAKSIZ'I ZİYARET ETTİ
HK İle ihraç edilen Doçentin FETÖ'den yargılanmasına devam edildi
YEREL

HK İLE İHRAÇ EDİLEN DOÇENTİN FETÖ'DEN YARGILANMASINA DEVAM EDİLDİ
Nevşehir'in genç nüfusu yüzde 16 olarak açıklandı
YEREL

NEVŞEHİR'İN GENÇ NÜFUSU YÜZDE 16 OLARAK AÇIKLANDI
Kadın Danışma Merkezi işbirliği ile &quot;Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Şiddet&quot; konulu seminer düzenlendi
YEREL

KADIN DANIŞMA MERKEZİ İŞBİRLİĞİ İLE "TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ VE ŞİDDET" KONULU SEMİNER DÜZENLENDİ
Vali Aktaş, GÖRBİR ile yemekte bir araya geldi
YEREL

VALİ AKTAŞ, GÖRBİR İLE YEMEKTE BİR ARAYA GELDİ
SGK haftası nedeniyle Vali Aktaş'a ziyaret
YEREL

SGK HAFTASI NEDENİYLE VALİ AKTAŞ'A ZİYARET
Uçhisar Belediyesi, Anneler Günü etkinliği düzenledi
YEREL

UÇHİSAR BELEDİYESİ, ANNELER GÜNÜ ETKİNLİĞİ DÜZENLEDİ
Nevşehir'de FETÖ'den 1 kişi tutuklandı
YEREL

NEVŞEHİR'DE FETÖ'DEN 1 KİŞİ TUTUKLANDI
Sporcu gençler Vali Aktaş'ı ziyaret etti
YEREL

SPORCU GENÇLER VALİ AKTAŞ'I ZİYARET ETTİ
Acıgöl'de trap atış yarışması yapıldı
YEREL

ACIGÖL'DE TRAP ATIŞ YARIŞMASI YAPILDI
EN ÇOK OKUNANLAR
Türkiye'nin en güzel 100 kadını
ŞİPŞAK

TÜRKİYE'NİN EN GÜZEL 100 KADINI

 1
  • 2 İşte Bülent Serttaş'ın kızı
  • 3 15 metrelik dev yaratık kıyıya vurdu!
  • 4 5 yıl boyunca şişe kapağı biriktirip bunu yaptı!