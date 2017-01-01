Yıldırım Mahallesi'nin ihtiyaçları tamamlandı
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MANİSA (İHA) - Turgutlu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince Yıldırım Mahallesi muhtarlık binası ile çocuk oyun alanı boyanarak yeni bir görünüm kazandırıldı.
Turgutlu Belediyesi mahallelerin eksiklerini giderme çalışmalarını tüm hızıyla devam ediyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı boya atölyesi ekipleri Yıldırım Mahallesi muhtarlık binası ile çocuk oyun alanında fark yaratan boyama çalışmalarıyla yeni bir görünüm kazandırdı. Yapılan çalışmalardan dolayı Turgutlu Belediye Başkanına teşekkür eden Yıldırım Mahallesi Muhtarı Ümit Başkurt, "Mahallemizin muhtarlık binasının iç ve dış cephe boyası ile yine mahallemizin çocuk oyun gruplarının boyanmasında emeği geçen başta Belediye Başkanımız Turgay Şirin olmak üzere ekiplere de çok teşekkür ediyorum. Sağolsun Başkanımız ne zaman bir ihtiyacımız olsa en kısa sürede çözüme kavuşturuyor. Muhtarlık binamız ve çocuk oyun grubumuz yapılan çalışmalar ile yeni bir görünüme kavuştu" dedi. Yapılan çalışmaların mahalleye hayırlı olmasını temenni eden Başkan Şirin de mahallelerdeki çalışmaların devam edeceğini belirtti.
(AY-Y)
16.05.2017 16:44:07 TSI
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