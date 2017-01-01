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Ağrı buğdayı 8 yıldır Güney Kore sofralarında



(Fotoğraflı)



Ahmet Genç

AĞRI (İHA) - Ağrı'da, Güney Koreli bir firma tarafından 2009 yılından bu yana 8 yıldır organik buğday ithal ediliyor.

Güney Koreli firma yetkilileri Ağrı' dan ithal ettikleri buğday için denetim yapmak üzere denetim personeli ile birlikte ekili alanlar ile ilgili yerinde incelemelerde bulundular. İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünü ziyaret eden ekip, İl Müdürü Kenan Engin, İl Müdür Yardımcısı Zeki Çelik ve Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Baykan Aslan ile bir süre görüştüler. Görüşmede yapılan çalışmalar ile ilgili bilgi alış verişinde bulundular.

(AG-AA-Y)



16.05.2017 16:44:23 TSI

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