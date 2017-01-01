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Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır:

- "Hedefimiz Malatya'yı daha da büyütmek"



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MALATYA (İHA) - Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, düzenlediği basın toplantısında Malatya Büyükşehir Belediyesinin faaliyetleri ile ilgili bir değerlendirme yaptı.

Belediye Başkanı Ahmet çakır, Malatya Belediyesinin Büyükşehir statüsüne kavuşmadan önce 212 kilometre karelik hizmet alanının olduğunu, yeni statü ile birlikte hizmet alanının 60 kat artarak 12 bin 312 kilometre kareye çıktığını hatırlatarak, "3 yıllık büyükşehir sürecinde önemli hizmet ve yatırımlar yaptık. Hedefimiz Malatya'yı daha da büyütmek" dedi. Malatya genelinden sorumlu olan Büyükşehir Belediyesinin, 13 ilçe, 716 mahalle ve bin 150 mezraya hizmet götürdüğünü belirten Başkan Çakır, yapılan faaliyetler hakkında bilgiler vererek, "İmar, ulaşım, turizm ve jeolojik gibi ana planlar tamamlandı. KUDEB'le kültür varlıklarına sahip çıkıldı, MASKİ'nin 2071 hedefleri doğrultusunda 325 milyon tutarında 2 bin 567 km altyapı hizmeti yapıldı. Kentlere kimlik kazandıran caddelerle ilgili olarak önemli caddeler açtık. Küçük caddeleri bulvar haline getirdik, Güney ve kuzey kuşak yollarının önemli mesafelerini açtık. Bunun yanında Malatya'ya özgü bir çevreyolu düzenledik ve toplamda 3 bin 253 km asfaltlama yaptık. 584 de km de yeni yol açtık, yine 2 bin 342 km yol genişletme çalışmaları, 42 köprü ve 30 adet menfez yaptık. Şire Pazarı, Akpınar ve Bakırcılar Çarşısını düzenledik, 8 adet üst geçit, 15 adet kavşak yaptık" ifadelerini kullandı.

Kernek, Kanalboyu ve Hürriyet Parkını düzenlediklerini de hatırlatan Başkan Çakır, "Sanat Sokağı, Sanat Galerisi, Gençlik Merkezi gibi insana dokunan hizmetler yaptık. Kerpiç Evleri ayağa kaldırdık, Yaşam ve Spor Merkezi, Nikah Sarayı, Kernek Külliyesi, Çocuk Trafik Eğitim Parkı gibi projeleri bitirerek hizmete sunduk. 20 civarında çeşme, 3 saat kulesi, yeni Gasilhane ve kapalı spor salonu yaptık. Başta amatör spor kulüpleri olmak üzere spora ve sporcuya da önemli destekler verdik. Bunların yanında ilçeler garajı, Doğu ve Arapgir Garajı, 2 adet ilçe mezbahanelerini hizmete geçirdik. Türkiye'de ilk defa hayata geçirdiğimiz trambüsle günde 30 bin yolcu taşıdık. Çöpten ve güneşten elektrik üreten santraller kurduk. Yaptığımız fuarlarla ilimize katkı sunduk. Tüm bu projeler Malatya'ya ve Malatyalılara hayırlı uğurlu olsun. Biz hizmet etmeye devam edeceğiz. Amacımız daha büyük ve daha iyi bir Malatya" diye konuştu. Bir kentin kalkınmasının binaların yükselmesi ile değil insanların bilinçlenmesiyle olacağını kaydeden Başkan Çakır, toplantı sonunda basın mensuplarından gelen soruları da yanıtladı. Çakır, ayrıca önümüzdeki günlerde yeni yapacakları projeler ile ilgili olarak da bir toplantı düzenleyeceklerini söyledi.

Nikah Sarayında düzenlenen basın toplantısına, Başkan Çakır'ın yanı sıra, Genel Sekreter Ercan Turan, genel sekreter yardımcıları ile daire başkanları ve basın mensupları katıldı.

(BT-SD-Y)



16.05.2017 16:46:05 TSI

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