ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KAYSERİ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Turizm İşletmeciliği Otelcilik Yüksekokulu ilk mezunlarını verdi

16 Mayıs 2017 Salı, 16:46
Turizm İşletmeciliği Otelcilik Yüksekokulu ilk mezunlarını verdi
Turizm İşletmeciliği Otelcilik Yüksekokulu ilk mezunlarını verdi
- Mezuniyet töreninde kep atılmadı, kuşak bağlandı

(Fotoğraflı - Görüntülü)

Selma Kara
KAYSERİ (İHA) - Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Turizm İşletmeciliği Otelcilik Yüksekokulu, fakülte düzeyinde ilk mezunlarını verdi. Mezuniyet töreninde alışılmışın aksine, kep atılmadı, kuşak töreni gerçekleştirildi.
Yüksekokul düzeyinde 8'inci, fakülte düzeyinde ise ilk mezunlarını veren Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Turizm İşletmeciliği Otelcilik Yüksekokulu'nun mezuniyet tören fakülte konferans salonunda yapıldı. Törene, mezun olan 55 öğrencinin yanı sıra, ERÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Doğan, Turizm İşletmeciliği Otelcilik Yüksekokulu Dekanı Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, İl Kültür ve Turizm Müdürü İsmet Taymuş Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahit Cıngı, çok sayıda veli ve öğrenci katıldı.
"Mezuniyetler bizim için hasat mevsimi"
Açılış konuşmasını yapan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Doğan, mezuniyet törenlerinin kendileri için hasat mevsimi olduğunu belirtti. Prof. Dr. Murat Doğan, "Biz bu cübbeleri özel günlerde giyeriz. Ama mutlaka mezuniyet törenlerinde giyeriz. Çünkü bizim mezuniyetler bizim için hasat mevsimi. Yıllarca emek verilmiş fidanlar yetişti artık ve meyveye durdular. Bu meyveye durmuş fidanlarda emeği geçenlere teşekkür ediyorum, genç arkadaşlarımızı da tebrik ediyorum" dedi.
"Mezunlarımız bölge turizmine nitelikli iş gücü olarak katkı sağlayacak"
Fakültenin ilk mezunlarını vermekten gurur duyduklarını dile getiren Turizm İşletmeciliği Otelcilik Yüksekokulu Dekanı Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa ise, "Erciyes dağı ve çevresi turizm değerleri bakımından Kapadokya'nın da önemli bir parçası olarak yaklaşık 300 milyon Euro'luk Erciyes yatırımı ile halihazırda okuyan öğrencilerimizin ve mezunlarımızın yüzde 40'ının Kayseri, yüzde 55'inin de Orta Anadolu'dan geldiğini göze aldığımızda, mezunlarımızın bölge turizminin arzu ettiği nitelikli iş gücüne büyük katkı sağlayacağını ümit ediyoruz" diye konuştu.
Kep atmadılar, kuşak kuşandılar
Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, bu mezuniyet töreninde bir ilki gerçekleştirerek, Türk kültüründe yeri bulunmayan kep atma töreni yerine kuşak bağlama ritüeli düzenleyeceklerini de sözlerine ekledi.
Konuşmaların ardından, Fakülte birincisi olarak mezun olan Bahar Balaban, mezuniyet kütüğüne adını çaktı ve konuşmasını gerçekleştirdi. Mezuniyet töreni, öğrencilere mezuniyet belgelerinin takdim edilmesi ile sona erdi.
(SK)

16.05.2017 16:46:10 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Engelli İstihdamına Katkısından Dolayı Kayseri Şeker'e İşkur'dan Teşekkür
YEREL

ENGELLİ İSTİHDAMINA KATKISINDAN DOLAYI KAYSERİ ŞEKER'E İŞKUR'DAN TEŞEKKÜR
Develi'de Gençlik Haftası kutlamaları
YEREL

DEVELİ'DE GENÇLİK HAFTASI KUTLAMALARI
Hayırsever iş adamı Mustafa Eminoğlu'ndan Melikgazi Belediyesi'ne ziyaret
YEREL

HAYIRSEVER İŞ ADAMI MUSTAFA EMİNOĞLU'NDAN MELİKGAZİ BELEDİYESİ'NE ZİYARET
Yenifakılı-Kozaklı Siyasileri ve STK Temsilcileri Kayseri Şeker'de
YEREL

YENİFAKILI-KOZAKLI SİYASİLERİ VE STK TEMSİLCİLERİ KAYSERİ ŞEKER'DE
Yabancı öğrencilerden Başkan Öztürk'e ziyaret
YEREL

YABANCI ÖĞRENCİLERDEN BAŞKAN ÖZTÜRK'E ZİYARET
Kayserililer trafikte en çok hız ihlali yaptı
YEREL

KAYSERİLİLER TRAFİKTE EN ÇOK HIZ İHLALİ YAPTI
Büyükşehir'e kardeş ziyareti
YEREL

BÜYÜKŞEHİR'E KARDEŞ ZİYARETİ
KİMDER'den &quot;Algı Operasyonları ve İslâm&quot; paneli
YEREL

KİMDER'DEN "ALGI OPERASYONLARI VE İSLÂM" PANELİ
Gençler, Forum Kayseri Gençlik Festivali'nde Aydilge ve Yüksek Sadakat ile coştu
YEREL

GENÇLER, FORUM KAYSERİ GENÇLİK FESTİVALİ'NDE AYDİLGE VE YÜKSEK SADAKAT İLE COŞTU
Kayserispor'dan 'Haciz' açıklaması
YEREL

KAYSERİSPOR'DAN 'HACİZ' AÇIKLAMASI
Kayserigaz'dan çalışanlarına ISG eğitimi
YEREL

KAYSERİGAZ'DAN ÇALIŞANLARINA ISG EĞİTİMİ
2'si baş polis 17 eski polise by lock'tan toplam 99 yıl hapis
YEREL

2'Sİ BAŞ POLİS 17 ESKİ POLİSE BY LOCK'TAN TOPLAM 99 YIL HAPİS
By lock'cu 6 öğretmene toplam 37.5 yıl hapis
YEREL

BY LOCK'CU 6 ÖĞRETMENE TOPLAM 37.5 YIL HAPİS
Türk El Sanatları Şölenini 18 bin kişi ziyaret etti
YEREL

TÜRK EL SANATLARI ŞÖLENİNİ 18 BİN KİŞİ ZİYARET ETTİ
Başkan Büyükkılıç, &quot;Gurur duyduk, onurlandık, Erciyes Üniversitemiz bunu hak ediyor&quot;
YEREL

BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ, "GURUR DUYDUK, ONURLANDIK, ERCİYES ÜNİVERSİTEMİZ BUNU HAK EDİYOR"
Kalkan, &quot;İdarecilik cazibesini kaybetti&quot;
YEREL

KALKAN, "İDARECİLİK CAZİBESİNİ KAYBETTİ"
Talas'ta ilk kez fotoğraf maratonu yapılacak
YEREL

TALAS'TA İLK KEZ FOTOĞRAF MARATONU YAPILACAK
Bilgi yarışmasına 'Kocasinan' imzası
YEREL

BİLGİ YARIŞMASINA 'KOCASİNAN' İMZASI
Tiyatro Festivali sürüyor
YEREL

TİYATRO FESTİVALİ SÜRÜYOR
Sanat Tarihi öğrencilerinin mezuniyet sevinci
YEREL

SANAT TARİHİ ÖĞRENCİLERİNİN MEZUNİYET SEVİNCİ
Direksiyon hakimiyetini kaybeden kadın sürücü kaza yaptı
YEREL

DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBEDEN KADIN SÜRÜCÜ KAZA YAPTI
Develiler Derneğinde Dr. Ahmet Özyalçın Yeniden Başkan
YEREL

DEVELİLER DERNEĞİNDE DR. AHMET ÖZYALÇIN YENİDEN BAŞKAN
(ÖZEL HABER) KTO üyeleri iş yeri sahibi olacak
YEREL

(ÖZEL HABER) KTO ÜYELERİ İŞ YERİ SAHİBİ OLACAK
Bünyan Dostları anneler için sekizinci defa yürüdü
YEREL

BÜNYAN DOSTLARI ANNELER İÇİN SEKİZİNCİ DEFA YÜRÜDÜ
EN ÇOK OKUNANLAR
Türkiye'nin en güzel 100 kadını
ŞİPŞAK

TÜRKİYE'NİN EN GÜZEL 100 KADINI

 1
  • 2 İşte Bülent Serttaş'ın kızı
  • 3 15 metrelik dev yaratık kıyıya vurdu!
  • 4 5 yıl boyunca şişe kapağı biriktirip bunu yaptı!