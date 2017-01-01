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Turizm İşletmeciliği Otelcilik Yüksekokulu ilk mezunlarını verdi

- Mezuniyet töreninde kep atılmadı, kuşak bağlandı



(Fotoğraflı - Görüntülü)



Selma Kara

KAYSERİ (İHA) - Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Turizm İşletmeciliği Otelcilik Yüksekokulu, fakülte düzeyinde ilk mezunlarını verdi. Mezuniyet töreninde alışılmışın aksine, kep atılmadı, kuşak töreni gerçekleştirildi.

Yüksekokul düzeyinde 8'inci, fakülte düzeyinde ise ilk mezunlarını veren Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Turizm İşletmeciliği Otelcilik Yüksekokulu'nun mezuniyet tören fakülte konferans salonunda yapıldı. Törene, mezun olan 55 öğrencinin yanı sıra, ERÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Doğan, Turizm İşletmeciliği Otelcilik Yüksekokulu Dekanı Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, İl Kültür ve Turizm Müdürü İsmet Taymuş Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahit Cıngı, çok sayıda veli ve öğrenci katıldı.

"Mezuniyetler bizim için hasat mevsimi"

Açılış konuşmasını yapan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Doğan, mezuniyet törenlerinin kendileri için hasat mevsimi olduğunu belirtti. Prof. Dr. Murat Doğan, "Biz bu cübbeleri özel günlerde giyeriz. Ama mutlaka mezuniyet törenlerinde giyeriz. Çünkü bizim mezuniyetler bizim için hasat mevsimi. Yıllarca emek verilmiş fidanlar yetişti artık ve meyveye durdular. Bu meyveye durmuş fidanlarda emeği geçenlere teşekkür ediyorum, genç arkadaşlarımızı da tebrik ediyorum" dedi.

"Mezunlarımız bölge turizmine nitelikli iş gücü olarak katkı sağlayacak"

Fakültenin ilk mezunlarını vermekten gurur duyduklarını dile getiren Turizm İşletmeciliği Otelcilik Yüksekokulu Dekanı Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa ise, "Erciyes dağı ve çevresi turizm değerleri bakımından Kapadokya'nın da önemli bir parçası olarak yaklaşık 300 milyon Euro'luk Erciyes yatırımı ile halihazırda okuyan öğrencilerimizin ve mezunlarımızın yüzde 40'ının Kayseri, yüzde 55'inin de Orta Anadolu'dan geldiğini göze aldığımızda, mezunlarımızın bölge turizminin arzu ettiği nitelikli iş gücüne büyük katkı sağlayacağını ümit ediyoruz" diye konuştu.

Kep atmadılar, kuşak kuşandılar

Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, bu mezuniyet töreninde bir ilki gerçekleştirerek, Türk kültüründe yeri bulunmayan kep atma töreni yerine kuşak bağlama ritüeli düzenleyeceklerini de sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından, Fakülte birincisi olarak mezun olan Bahar Balaban, mezuniyet kütüğüne adını çaktı ve konuşmasını gerçekleştirdi. Mezuniyet töreni, öğrencilere mezuniyet belgelerinin takdim edilmesi ile sona erdi.

(SK)



16.05.2017 16:46:10 TSI

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