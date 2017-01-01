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Van'da "Seyre Davet" konulu resim sergisi



(Fotoğraflı)



Murat Dalgın

VAN (İHA)  Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Eğitim Fakültesi Resim Öğretmenliği Bölümü öğrencileri, yıl içerisinde yaptıkları resimleri sergiledi.

Bir alışveriş merkezinde düzenlenen sergiye öncülük eden fakülte hocalarından Yrd. Doç. Dr. Seyhan Kalaycı, geçen sene 'Herkese Sanat' adı altında açtıkları resim sergini bu yıl 'Seyre Davet' adı altında açtıklarını söyledi. Geçen sene düzenledikleri sergide sadece ana sanatın resim olduğunu, ancak bu yıl dekoratif geleneksel el sanatlarından da eserlere yer verdiklerini belirten Kalaycı, "Çok yoğun bir tempo ile çalışıyoruz. Okulların bitiş tarihi yaklaşıyor. Öğrencilerimizin hepsi büyük emek sarf ettiler, hepsi kaliteli ve nitelikli çalışmalar ortaya koydular. Eğitim fakültesi 4-B sınıfı ana sanat resim, 4-B ve 2-B geleneksel el sanatları olarak burada eserlerimizi sergiliyoruz" dedi.

Asıl amaçlarının sergiler vasıtasıyla halka ulaşmak olduğunu aktaran Kalaycı, serginin 3 gün boyunca ziyarete açık olacağını belirterek, "Buradaki diğer bir amacımız da öğrencilerimizin nitelikli bir şekilde, donanımlı bir şekilde buradan mezun olmalarıdır. Çünkü biliyorum ki bu eğitimi alan öğrencilerimiz iyi birer öğretmen olacak. Bu sergiyi burada yapmamızın sebebi de halkın sanata karşı olan ilgisini arttırmaktır. Farkındalık oluşturmak istiyoruz. Ayrıca sanatın sadece üniversite sınırları içersinde olmadığını göstermek istiyoruz" diye konuştu.

Çok sayıda eserin yer aldığı sergiye vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

(MD-MSA-Y)



16.05.2017 16:49:38 TSI

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