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Tokat'tan Suriye'ye 2 tır yardım



(Fotoğraflı)



Nurhan İçmez

TOKAT (İHA) - Tokat'ta 2 tır temel gıda ve ihtiyaç malzemesi Ramazan ayı öncesinde Suriye'ye ulaştırılmak üzere gönderildi.

Tokat'ta İç Anadolu Bölge deposu bulunan Beşir Derneği tarafından Suriye'ye ulaştırılmak üzere 25 ton un, 160 kalem temel gıda ve ihtiyaç malzemesi tırlara yüklendi. Beşir Derneği 5. Bölge Müdürlüğü Deposu Tokat Temsilcisi Turan Arslan, 6 ay önce kurulan depoda 22 temsilcilikten yapılan bağışların toplanarak kategorize edilip sisteme dahil edildikten sonra ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını söyledi.

Tokat'ta 300 mülteci konumundaki aileye gıda yardımında bulunduklarını, bölgede ki ihtiyaç duyulan her yere yardım ulaştırma gayretinde olduklarını ifade eden Arslan, yardım malzemelerinin bağışçıların destekleriyle gönderdiklerini söyledi. Yardım malzemelerinin Ramazan ayı öncesinde Suriye'de ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağını belirten Arslan, "Tırlarımızdan birisinde 160 kalem temel gıda ve ihtiyaç malzemesi ile dolu. Yaklaşık değeri 190 bin 500 TL, diğer tırımız da ise 25 ton un yüklü. Buda yaklaşık 32 bin 350 TL civarında. Toplamda 222 bin 850 TL'lik temel gıda ve ihtiyaç malzemesi gönderiyoruz. Yardımlarımız Hatay Reyhanlı Cilvegözü sınır kapısından Suriye'nin içine gönderilecek" dedi.

Yapılan basın açıklamasının ardından yardım tırları eski yaprak tütün deposundan yola çıktı.

(Nİ-UY-Y-)



16.05.2017 16:49:47 TSI

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