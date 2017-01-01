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SGK Karabük İl Müdürü İsmail Yıldırım basın mensupları ile bir araya geldi

- Yıldırım : "2016 yılında vatandaş memnuniyetini en çok yükselten kurum SGK"



(Fotoğraflı)



Yasin Erdem

KARABÜK (İHA) - Sosyal Güvenlik Haftası kutlamaları kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Karabük İl Müdürü İsmail Yıldırım, düzenlenen toplantıda basın mensupları ile bir araya geldi.

Sosyal Güvenlik Kurumunca her yıl Mayıs ayının ikinci haftasında yurt genelinde kutlanmakta olan 'Sosyal Güvenlik Haftası' Karabük'te de çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Bu kapsamda Karabük Sosyal Güvenlik İl binası toplantı salonunda SGK Karabük İl Müdürü İsmail Yıldırım başkanlığında bir basın toplantısı düzenlendi.

TÜİK verilerine göre, 2016 yılında vatandaş memnuniyetini en çok yükselten kurumun SGK olduğunu belirten Yıldırım, "2009 yılından beri 16 Mayıs'ı içine alan hafta, Sosyal Güvenlik Haftası olarak değerlendiriliyor. Yine bu yılda 15 - 21 Mayıs tarihleri arası tarihleri arası Sosyal Güvenlik Haftası etkinliklerini kutlamaya çalışıyoruz. Kutlamaktan ziyade; sosyal güvenliği anlatmak, toplumda bir farkındalık oluşturmak, sosyal güvenliğin yaptığı iş ve işlemleri tanıtmak ve toplumun sosyal güvenlik şemsiyesi dışında kalan tüm kesimlerini, sosyal güvenlik şemsiyesi altına alabilmeyi amaçlıyoruz. Çünkü sosyal güvenlik, insanların yaşlandıklarında, hastalandıklarında kendilerine asgari düzeyde bir geçim imkanı sağlayacak sistemdir. Ve bütün insanlarımızında bu sisteme dahil olmasını amaçlıyoruz" dedi.

"Mevzuatımızda sürekli yenilenme ve iyileştirmeler söz konusu"

Tüm ihtiyaçları karşılayabilme adına mevzuatlarında sürekli yenilenme ve iyileştirmeler olduğunu belirten Yıldırım, "Tabi Sosyal Güvenlik Kurumu, toplumun tüm kesimini kapsadığı için gelişen hayat süreci içerisinde de talepler olabiliyor. İhtiyaçlarda değişiklikler olabiliyor, tüm bu ihtiyaçları da karşılayabilme adına mevzuatımızda da sürekli bir yenilenmeler oluyor, sürekli iyileştirmeler söz konusu. 2016 yılında yapmış olduğumuz değişikliklerle birlikte özellikle toplumun tamamını ilgilendiren bir genel sağlık sigortası vardı. Burada gelir testi uygulamalarını ortadan kaldırdık. Genel sağlık sigortası uygulamasını tek kaleme düşürdük. Özellikle üniversite öğrencisi olan ve 25 yaş altı olan öğrencilerimizin birikmiş olan genel sağlık sigortası borçlarını ortadan kaldırdık. Kısmi süreli olan çalışan kişilerin genel sağlık sigortası borçları vardı bu konuda değişikliğe gidildi. Er ve erbaşların genel sağlık sigortası yoktu bunlar Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılmaya başlandı. Birikmiş sosyal güvenlik prim borcu olanları 6736 sayılı kanun ile birlikte yapılandırıldı. Borcu dolayısıyla emekli olamayan kişilerin, banka kredisi kullanmak sureti ile emekli olmaları sağlandı. Emeklileri çok yakından ilgilendiren, emeklilerin promosyon ödemeleri gerçekleştirildi. Özellikle devlet memurları açısından emekli olmuş devlet memurları 30 yılın üzerindeki geçmiş olan sürelere ait kıdem tazminatını alamıyorlardı, yapılan düzenleme ile birlikte 30 yılı aşan süreye ait kıdem tazminatını da alabiliyorlar. Geçmiş alamamış olan emekliler de bundan faydalanabiliyorlar" diye konuştu.

"2016 yılında vatandaş memnuniyetini en çok yükselten kurum SGK"

TÜİK verilerine göre, 2016 yılında vatandaş memnuniyetini en çok yükselten kurumun SGK olduğunu belirten Yıldırım, "Türkiye İstatistik Kurumunun açıklamış olduğu verilere göre, 2016 yılında vatandaş memnuniyetini en çok yükselten kurum, 9,2'lik bir artış ile Sosyal Güvenlik Kurumu olmuştur. Şuan toplamda Sosyal Güvenlik Kurumunun vatandaş memnuniyet oranı yüzde 67,9 seviyesine çıktı. Buda bizim yapmış olduğumuz çalışmalarda iyi yolda olduğumuzu gösteriyor" ifadelerini kullandı.

(YE-YE-Y)



16.05.2017 16:50:06 TSI

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