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Malatya Büyükşehir Belediyesi Bahçesaray'la kardeş kent oldu

16 Mayıs 2017 Salı, 16:50
Malatya Büyükşehir Belediyesi Bahçesaray'la kardeş kent oldu
Malatya Büyükşehir Belediyesi Bahçesaray'la kardeş kent oldu

(Fotoğraflı)

MALATYA (İHA) - Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi, 10 Mayıs tarihinde başladığı Mayıs Ayı Toplantısını bugün yaptığı ikinci birleşimle tamamladı. Büyükşehir Meclisi toplantıda, Malatya Büyükşehir Belediyesi ile Van ilinin Bahçesaray ilçesinin kardeş kent olmasını kabul etti.
Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonunda saat 14.00'da başlayan toplantıya Meclis Başkan Vekili Hasan Göğüs başkanlık etti. Bir önceki toplantının karar özetinin görüşülmesinin ardından gündemdeki maddelerin görüşülmesine geçildi. Gündem maddeleri arasında bulunan; Esenlik şirketinin banka kredisi kullanması ile Kültür A.Ş.'nin sermaye artırımından dolayı Büyükşehir Belediyesi hissesine düşen miktarın ödenmesi kabul edilirken, imar ağırlıklı diğer gündem maddeleri de görüşülerek karara bağlandı. Gündemde bulunan bazı maddeler ise ilgili komisyonlara havale edildi.
Bahçesarayla kardeş kent
Büyükşehir Meclisi toplantıda, Malatya Büyükşehir Belediyesi ile Van ilinin Bahçesaray ilçesinin kardeş kent olmasını da kabul etti. Ayrıca sosyal ilişkilerin pekiştirilmesi amacıyla da Bahçesaray Belediyesi işbirliği ile Bahçesaray'a kültür merkezi yapılması kararlaştırıldı.
Büyükşehir Belediye Meclisi, Haziran Ayı Toplantısını 14 Haziran tarihinde saat 14.00'da yapmayı kararlaştırdı.
(BT-SD-Y)

16.05.2017 16:50:53 TSI
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