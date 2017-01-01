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Sosyal güvenlik resepsiyonu yapıldı



(Fotoğraflı)



ÇORUM (İHA) - Çorum'da Sosyal Güvenlik Haftası etkinlikleri kapsamında resepsiyon verildi.

SGK İl Müdürü Duran Cesur, Sosyal Güvenlik Haftası'nın 81 ilde kutlandığını belirterek, "Türkiye'de sosyal güvenlikle ilgili teşvikleri, destekler hakkında kamuoyunu bilgilendireceğiz. İşyerleri ziyaretleri gerçekleştireceğiz. İstihdamın artırılması ile ilgili çalışmalarımız bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada devam edecek" dedi.

İl müdürü Cesur'un konuşmasının ardından SGK ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Sosyal Güvenlik Elçileri arasında düzenlenen "Anı" yarışmasında il birincisi olan Muhammed Buğra Çınar'a SGK, Hitit Üniversitesi ve Çorum SMMMO tarafından ödülü verildi.

Hitit Üniversitesi ev sahipliğinde Meslek Yüksek Okulu'nda verilen resepsiyona SGK İl Müdürü Duran Cesur, MYO Müdürü Prof. Dr. Menderes Suiçmez, Çorum SMMMO Başkanı Alican Doğan, kurum çalışanları ve davetliler katıldı.

(MMY-BÖ)



16.05.2017 16:51:09 TSI

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