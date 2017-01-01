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Çocuklar büyüklere suyun önemini anlattılar

- Kırıkkaleli çocuklardan 'su her şeydir' mesajı



(Fotoğraflı)



Mehmet Temizyürek

KIRIKKALE (İHA) - Kırıkkale Mustafa Necati İlkokulu öğrencileri şehrin caddelerinde yürüyerek ve su dağıtarak su içme alışkanlığının önemine dikkat çektiler.

Suyun önemini ve ne kadar hayati olduğunu anlatmak için Kırıkkale Mustafa Necati İlkokulu 2-C Sınıfı, sınıf öğretmeni Adem Canarslan öğrencileriyle birlikte 'Su İçme Alışkanlığının Kazandırılması' isminin verdiği etkinlikler kapsamında şehir merkezinde bir yürüyüş düzenledi. Yürüyüş boyunca suyun insan vücuduna yararları üzerine uyarılarda bulunan minik öğrenciler, yürüyüş sonrasında Kırıkkaleli vatandaşlara su dağıtarak, suyun insanı canlı tuttuğuna ve böbrekleri temizlediğine dair mesajlar verdiler.



"Bu projeyle su içmenin önemini tekrar öğrendik"

Yürüttüğü projeyi, birlikte olma şansı bulduğu öğrencilerle 8 yıldır uygulama şansı bulduğuna değinen ve proje kapsamında su içmenin önemi hep birlikte tekrar öğrendiklerini belirten sınıf öğretmeni Adem Canarslan, "Biz bu etkinliği sınıfta yürütüyorduk ancak bu etkinliğin sınıfta kalmaması gerektiğini düşündük. Su içme alışkanlığını kazandırma etkinliğini halka taşımak, Kırıkkale halkına taşımak hatta daha da ilerisi Türkiye platformuna taşımayı hedefliyoruz. Bunun için meydanda bu etkinliğimizi sergileyerek kendimizi halka göstermek, halka ulaşmak istedik. Su içme alışkanlığının böbrekler üzerindeki etkisi, cildimiz üzerindeki etkisi bütün organlara duş aldırma özelliği açısından büyük bir öneme sahip olduğuna inanıyoruz. Onun için meydanda su dağıtarak bunun önemini anlatmaya çalışacağız" dedi.

Etkinliğe katılan Mustafa Necati İlkokulu Müdür Yardımcısı Adem Kaya, "Biz buraya su içmenin, bol su tüketiminin insan sağlığı için önemine dikkat çekmek için geldik. Bir nebze olsun farkındalık uyandırabildiysek ne mutlu bize" ifadelerini kullandı.

(MT-SLH-Y)



16.05.2017 16:51:27 TSI

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