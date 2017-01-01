Niğde'de uyuşturucu operasyonu : 7 kişi tutuklandı
Mücahit Bilgi
NİĞDE (İHA) - Niğde'de düzenlenen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 7 şüpheli tutuklandı.
Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tarafından Niğde merkez ve ilçelerinde uyuşturucu madde satanlara yönelik yapılan operasyonlarda 7 kilo 689 gram esrar, 21,97 gram eroin, 19,80 gram metamfetamin, 2 gram kokain, bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Operasyonlarda gözaltına alınan 43 şüphelinin emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Mahkemeye çıkarılan zanlılardan 7'si tutuklanırken, 33'ü serbest bırakıldı.
Zanlılardan 3'ünün ise savcılıktaki işlemleri devam ediyor.
(MB-YE-SK)
16.05.2017 16:51:51 TSI
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