ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / NİĞDE HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Niğde'de uyuşturucu operasyonu : 7 kişi tutuklandı

16 Mayıs 2017 Salı, 16:51
Niğde'de uyuşturucu operasyonu : 7 kişi tutuklandı

Mücahit Bilgi
NİĞDE (İHA) - Niğde'de düzenlenen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 7 şüpheli tutuklandı.
Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tarafından Niğde merkez ve ilçelerinde uyuşturucu madde satanlara yönelik yapılan operasyonlarda 7 kilo 689 gram esrar, 21,97 gram eroin, 19,80 gram metamfetamin, 2 gram kokain, bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Operasyonlarda gözaltına alınan 43 şüphelinin emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Mahkemeye çıkarılan zanlılardan 7'si tutuklanırken, 33'ü serbest bırakıldı.
Zanlılardan 3'ünün ise savcılıktaki işlemleri devam ediyor.
(MB-YE-SK)

16.05.2017 16:51:51 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Ulukışla'da 425 konut sahibini buldu
YEREL

ULUKIŞLA'DA 425 KONUT SAHİBİNİ BULDU
Niğde AFAD'dan 4 bin 700 öğrenciye afet bilinci eğitimi
YEREL

NİĞDE AFAD'DAN 4 BİN 700 ÖĞRENCİYE AFET BİLİNCİ EĞİTİMİ
Niğde'de uyuşturucu operasyonu
YEREL

NİĞDE'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU

Ulukışla-Pozantı yolu kapalı
YEREL

ULUKIŞLA-POZANTI YOLU KAPALI
Niğde Belediyesi bisiklet yollarını genişletiyor
YEREL

NİĞDE BELEDİYESİ BİSİKLET YOLLARINI GENİŞLETİYOR
Yakacık köyünde Çanakkale şehitleri için dua edildi
YEREL

YAKACIK KÖYÜNDE ÇANAKKALE ŞEHİTLERİ İÇİN DUA EDİLDİ
Özel öğrencilerden engelliler haftası kutlaması
YEREL

ÖZEL ÖĞRENCİLERDEN ENGELLİLER HAFTASI KUTLAMASI
Bedesten' de anneler günü etkinliği
YEREL

BEDESTEN' DE ANNELER GÜNÜ ETKİNLİĞİ
Niğde'de Eczacılar bir araya geldi
YEREL

NİĞDE'DE ECZACILAR BİR ARAYA GELDİ
ençlik haftası kutlamaları başladı
YEREL

ENÇLİK HAFTASI KUTLAMALARI BAŞLADI
Otomobil kamyona çarptı, kamyon alev aldı
YEREL

OTOMOBİL KAMYONA ÇARPTI, KAMYON ALEV ALDI
Niğde'de SGK haftası kutlanıyor
YEREL

NİĞDE'DE SGK HAFTASI KUTLANIYOR
EN ÇOK OKUNANLAR
Türkiye'nin en güzel 100 kadını
ŞİPŞAK

TÜRKİYE'NİN EN GÜZEL 100 KADINI

 1
  • 2 İşte Bülent Serttaş'ın kızı
  • 3 15 metrelik dev yaratık kıyıya vurdu!
  • 4 5 yıl boyunca şişe kapağı biriktirip bunu yaptı!