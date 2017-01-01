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Samsun'da yeni bir özel hastane daha açılıyor

- Liv Hospital Samsun hizmet vermeye başlıyor



(Fotoğraflı)



SAMSUN (İHA) - "Hayat Güzeldir" sloganıyla sağlık hizmeti veren Liv Hospital Hastaneleri'nin üçüncüsü Samsun'da hizmet vermeye başlıyor.

Liv Hospital Samsun Genel Müdürü Akif Kırbaş, Başhekim Yrd. Doç. Dr. Yavuz Sultan Selim Cerrah ve hastane yöneticileri ilk misafirlerini ağırladı. Düzenlenen lansmana sigorta şirketlerinin bölge müdürleri ve acenteler katıldı.

Samsun'a ve bölgeye yeni bir soluk getireceklerini söyleyen Genel Müdür Akif Kırbaş, "Alanında uzman hekimlerimizle ve çalışanlarımızla multidisipliner yaklaşımla misafirlerimizi karşılamaya hazırız. Son teknoloji ile hazırlanmış binamız, uluslararası kalite standartlarında ve misafirlerimizin bütün ihtiyaçlarını karşılayabileceği şekilde hazırlanmıştır. Otelcilik hizmetleriyle konforu vaat etmekteyiz ve sektörde vazgeçilmez olmayı hedeflemekteyiz" dedi.



"Hastanemiz dünya standartlarında alt yapıya ve teknolojiye sahip"

Başhekim Yrd. Doç. Dr Yavuz Sultan Selim Cerrah ise, "Samsun ve bölge halkı çok yakında üst düzey sağlık hizmetine kavuşacak. Hastanemiz sağlık alanında dünya standartlarında alt yapıya ve teknolojiye sahiptir" diye konuştu.

Konuşmaların ardından katılımcılara hastane hakkında bilgi verildi.

(ŞB-SLH-Y)



16.05.2017 16:51:54 TSI

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