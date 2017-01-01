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Vali Çakacak: "Kardeş ülke Kırgızistan ile köklü ilişkilerimiz var"

- Kırgızistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Dzhunusov, Mersin Valisi Özdemir Çakacak'ı makamında ziyaret etti



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MERSİN (İHA) - Bir dizi ziyaret gerçekleştirmek ve etkinliklere katılmak üzere Mersin'e gelen Kırgızistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Prof. Dr. İbragim Dzhunusov, Kırgızistan Cumhuriyeti Mersin Fahri Konsolosu Mahmut Arslan ve Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Genel Sekreteri Düsen Kaseinov ile birlikte Vali Özdemir Çakacak'ı ziyaret etti.

Sahil Valilik'de gerçekleşen ziyarette Büyükelçi Dzhunusov tarafından Valilik Şeref Defteri imzalandı. Ardından makamda devam eden ziyaret, samimi bir ortamda geçti. Ziyarette konuşan Vali Çakacak, Türkiye ile Kırgızistan arasında köklü bir geçmişe dayanan kardeşlik ve dostluk ilişkilerinin olduğunu vurgulayarak, Kırgızistan Büyükelçisi Dzhunusov'u Mersin' de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti. İki ülke arasında var olan iyi ilişkilerin dostluk ve işbirliği çerçevesinde devam ettiğinin altını çizen Çakacak, bu ziyaretin iki ülke arasında var olan köklü ilişkilerin daha da geliştirilmesine vesile olması temennisinde bulundu.

Büyükelçi Dzhunusov ise Mersin'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti belirterek, Kırgızistan ile Mersin arasında var olan ekonomik ilişkilerin yanı sıra, sosyal ve kültürel birçok alanda işbirliği bulunduğunu ve bu birlikteliğin artarak devam ettiğini söyledi. Dzhunusoy ayrıca göstermiş olduğu yakın ilgiden dolayı Vali Çakacak'a şükranlarını sundu.

(KRY-Y)



16.05.2017 16:54:23 TSI

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