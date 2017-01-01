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Bulanık'ta açılış

16 Mayıs 2017 Salı, 16:54
Bulanık'ta açılış
Bulanık'ta açılış

(Fotoğraflı)

MUŞ (İHA) - Muş'un Bulanık Belediyesiyle Ankara Keçiören Belediyesi tarafında yapılan gençlik merkezi, ADEM, taksi durakları ve muhtar evlerinin açılışı yapıldı.
Bulanık'ta yapılan açılış törenine Muş Valisi Seddar Yavuz, AK Parti Muş Milletvekili Emin Şimşek, Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Bulanık Belediye Başkan Vekili Hacı Arslan Uzan, AK parti İlçe Başkanı Ali Bulut, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı. Açılış töreninde konuşan, Bulanık Belediye Başkan Vekili Hacı Arslan Uzan, yıllardan sonra Bulanık'ta ilk defa 45 kişilik sinema kurduklarını söyledi. Uzan, "Sizleri utandıracak, mahcup edecek hiçbir işin içerisinde olmamaya dikkat ediyoruz. Allah yar ve yardımcımız olsun, Rabbim ülkemizin de milletimizin de yolunu ve bahtını açık eylesin" dedi.
Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak ise, bilim, sanayi ve teknoloji dönemi olduğunu hatırlatarak, "İlçemize en güzel hizmetler sunduk ve sunmaya da devam edeceğiz. Bu iş yerleri ilçemize hayırlı olsun" diye konuştu.
Yapılan konuşmanın ardından, davetliler tarafından gençlik merkezi, taksi durakları ve muhtar evlerinin açılışları yapıldı.
(MSA-Y)

16.05.2017 16:54:40 TSI
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