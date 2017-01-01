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Sungurlu'da dünya engelliler haftası etkinliği



(Fotoğraflı)



Serkan Şansever

ÇORUM (İHA) - Çorum'un Sungurlu ilçesinde 10-16 Mayıs dünya engelliler haftası nedeniyle Bölükbaşıoğlu Özel Eğitim Uygulama Okulu ve İş Eğitim Merkezi tarafından bir program düzenlendi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda bir konuşma yapan okul müdürü Aydın Bilici, "Engellilik sadece ülkemizin değil insanlığın bir sorunu olduğu için birleşmiş milletlere üye 156 ülke ile birlikte ülkemizde de 10-16 Mayıs engelliler haftası olarak kutlanmaktadır. Toplumsal duyarlılık oluşturmak ve farkındalık geliştirmek amacıyla yapılan etkinlikler farklı engel türlerine dikkat çekmek amacıyla tüm haftaya yayılmaktadır" dedi.

Okul Müdürünün konuşmasının ardından öğrenciler tarafından şiirler okundu. Folklor gösterisi, skeçler, rontlar, ve güreş müsabakalarıyla devam eden program protokol üyeleri tarafından açılan sergini ardından sona erdi.

Okul bahçesinde düzenlenen programa İlçe Kaymakamı Mitat Gözen, Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, Milli Eğitim Şube Müdürleri, siyasi parti

temsilcileri, daire amirleri, okul müdürleri, öğretmenler ve çok sayıda davetli katıldı.

(SŞ-BÖ)



16.05.2017 16:57:23 TSI

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