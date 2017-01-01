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SGK'dan Başkan Vergili'ye Ziyaret



(Fotoğraflı)



Yasin Erdem

KARABÜK (İHA) - Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Karabük İl Müdürü İsmail Yıldırım, Sosyal Güvenlik Haftası dolayısıyla Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili'yi makamında ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Yıldırım, "Sosyal Güvenlik Haftası"nın her yıl mayıs ayının ikinci haftasında kutlandığını söyleyerek, "Sivil toplum kuruluşları, odalar ve belediyeleri ziyaret ediyoruz. Sosyal Güvenlik Kurumunun tanınırlığını artırmak, toplumda sosyal güvenlik bilinci oluşturmak ve toplumun sosyal güvenlik hakkında bilgilendirilmesini sağlamak amacıyla etkinlikler yapılıyor." dedi.

Başkan Vergili Yıldırım'a ziyaretten dolayı teşekkür ederek, Sosyal Güvenlik Haftası'nı kutladı ve çalışmalarında başarılar diledi.

(YE-YE-Y)



16.05.2017 16:57:41 TSI

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