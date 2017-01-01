ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KARABÜK HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

SGK'dan Başkan Vergili'ye Ziyaret

16 Mayıs 2017 Salı, 16:57
SGK'dan Başkan Vergili'ye Ziyaret
SGK'dan Başkan Vergili'ye Ziyaret

(Fotoğraflı)

Yasin Erdem
KARABÜK (İHA) - Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Karabük İl Müdürü İsmail Yıldırım, Sosyal Güvenlik Haftası dolayısıyla Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili'yi makamında ziyaret etti.
Ziyarette konuşan Yıldırım, "Sosyal Güvenlik Haftası"nın her yıl mayıs ayının ikinci haftasında kutlandığını söyleyerek, "Sivil toplum kuruluşları, odalar ve belediyeleri ziyaret ediyoruz. Sosyal Güvenlik Kurumunun tanınırlığını artırmak, toplumda sosyal güvenlik bilinci oluşturmak ve toplumun sosyal güvenlik hakkında bilgilendirilmesini sağlamak amacıyla etkinlikler yapılıyor." dedi.
Başkan Vergili Yıldırım'a ziyaretten dolayı teşekkür ederek, Sosyal Güvenlik Haftası'nı kutladı ve çalışmalarında başarılar diledi.
(YE-YE-Y)

16.05.2017 16:57:41 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
SGK Karabük İl Müdürü İsmail Yıldırım basın mensupları ile bir araya geldi
YEREL

SGK KARABÜK İL MÜDÜRÜ İSMAİL YILDIRIM BASIN MENSUPLARI İLE BİR ARAYA GELDİ
Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden asker toprağa verildi
YEREL

KALP KRİZİ SONUCU HAYATINI KAYBEDEN ASKER TOPRAĞA VERİLDİ
SGK'dan Vali Aktaş'a ziyaret
YEREL

SGK'DAN VALİ AKTAŞ'A ZİYARET
Karabük'te Gençlik Haftası kutlamaları başladı
YEREL

KARABÜK'TE GENÇLİK HAFTASI KUTLAMALARI BAŞLADI
Rektör Polat'tan teşekkür
YEREL

REKTÖR POLAT'TAN TEŞEKKÜR
Kardemir Karabükspor Başkanı Tankut:
YEREL

KARDEMİR KARABÜKSPOR BAŞKANI TANKUT:
Kosovalı kadınlar Karabük'te el sanatları öğreniyor
YEREL

KOSOVALI KADINLAR KARABÜK'TE EL SANATLARI ÖĞRENİYOR
Belediye Başkanı Aksoy'un acı günü
YEREL

BELEDİYE BAŞKANI AKSOY'UN ACI GÜNÜ
Okul sporları yarışları Karabük'te başladı
YEREL

OKUL SPORLARI YARIŞLARI KARABÜK'TE BAŞLADI
EN ÇOK OKUNANLAR
Türkiye'nin en güzel 100 kadını
ŞİPŞAK

TÜRKİYE'NİN EN GÜZEL 100 KADINI

 1
  • 2 İşte Bülent Serttaş'ın kızı
  • 3 15 metrelik dev yaratık kıyıya vurdu!
  • 4 5 yıl boyunca şişe kapağı biriktirip bunu yaptı!