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Keskin,"Sosyal güvenlik bilinci ve anlayışını yaygınlaştıracağız"

16 Mayıs 2017 Salı, 17:02
Keskin,"Sosyal güvenlik bilinci ve anlayışını yaygınlaştıracağız"
Keskin,"Sosyal güvenlik bilinci ve anlayışını yaygınlaştıracağız"

(Fotoğraflı)

Bahadır Muhlis Gökgül
YOZGAT (İHA) - Sosyal Güvenlik Haftası kutlamaları kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Yozgat İl Müdürü Bilal Keskin, basın mensuplarıyla bir araya geldi.
Her yıl Mayıs ayının ikinci haftasında kutlanan Sosyal Güvenlik Haftası Yozgat'ta da çeşitli etkinliklerle kutlanmaya başladı. Bu kapsamda Yozgat Sosyal Güvenlik İl Müdürü Bilal Keskin, basın mensuplarına Sosyal Güvenlik Haftası hakkında bilgi verdi. Sosyal Güvenlik Haftası'nın amacının toplumda farkındalık oluşturmak olduğunu söyleyen Keskin, yapacakları etkinliklerle sosyal güvenlik bilinci ve anlayışının yaygınlaşacağını söyledi.
Genel Sağlık Sigortası sisteminde reformlar yapıldığını ve Nisan ayının GSS için ikinci bir milat olduğunu da belirten Keskin, Zorunlu Gelir Testi'nin kaldırıldığını söyleyerek "Ödenmesi gereken asgari ücretin yüzde 3'ü olan 53,33 TL tutarına indirilmiştir. Şu anda GSS prim borcu bulunan tüm vatandaşlarımızın geriye yönelik borçları da yeniden değerlendirilmiş, 53,33 TL üzerinden hesaplanarak 2018 Nisan ayına kadar da gecikme cezasız ödeme imkanı getirilmiştir" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilan ettiği 'Çalışma Hayatında Milli Seferberlik' kapsamında iş verene şimdiye kadar görülmemiş bir teşvik imkanı sunulduğunu hatırlatan Keskin,"Şu ana kadar Yozgat olarak artı istihdam sayısı 4 bin 300 sigortalıdır" şeklinde konuştu.
(BMG-UY-Y-)

16.05.2017 17:02:05 TSI
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