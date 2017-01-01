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Büyükşehirden sağlık için spor etkinliği



(Fotoğraflı)



MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Atatürk Gençlik Merkezi tarafından Atatürk Kent Park'ta 'Herkes için sağlık, sağlık için spor' etkinliği düzenlendi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, sporu yaşam kültürü haline getirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, 'Herkes için sağlık, sağlık için spor' etkinliği, Atatürk Gençlik Merkezi öncülüğünde düzenlendi. Büyükşehir Belediyesinin spor etkinliği, hem eğlenceli vakit geçirmek hem de sağlıklı kalmak isteyen vatandaşlar tarafından ilgi gördü. Atatürk Kent Park'ta buluşan vatandaşlar, Celal Bayar Üniversitesinden uzman eğitmenler Tolga Beşikçi ve Ezgi Abay eşliğinde açma-germe, aerobik ve step yapıyor, sağlıklı yaşam için form tutuyor.

Vatandaşların sosyalleşme imkanı da bulduğu spor etkinliği hakkında bilgi veren Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Şube Müdürü Orhan Haşim Elmalı, "Spora teşvik etmek ve daha fazla insanın spor yapabilmesini sağlamak için çalışmalar yürütüyoruz. Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak spora çok önem veriyoruz. İnsanların sağlıklı bir yaşama kavuşması adına 'Herkes için sağlık, sağlık için spor' etkinliğini düzenledik. Vatandaşlarımız Atatürk Kent Park'ın güzel ortamı, ferah havasında zinde kalmak adına spor yapacaklar. Sağlıklı yaşamı destekleyen faaliyetlere devam edeceğiz" dedi.



"Manisalıları spor etkinliğine bekliyoruz"

Atatürk Gençlik Merkezi Kurs Planlama Sorumlusu Ahmet Kaplan, ücretsiz spor etkinliğinin Pazartesi, Salı ve Perşembe günleri saat 18.00'de Atatürk Kent Park'ta başlayacağını ve 1,5 saat süreceğini belirtti. Kaplan, "Manisa Büyükşehir Belediyesi Atatürk Gençlik Merkezi olarak vatandaşlarımızın sağlıklı bir yaşam sürmesi adına bu etkinliği düzenledik. Uzman eğitmenlerimiz ve müzik eşliğinde 1,5 saat sürecek spor etkinliğimiz, Atatürk Kent Park'ta Pazartesi, Salı ve Perşembe günleri saat 18.00'de başlayacak. Manisalı vatandaşlarımızı bilinçli bir şekilde spor yapmaya bekliyoruz" diye konuştu.

(SC-Y)



16.05.2017 17:03:24 TSI

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