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Yazlık çiçek dikimi devam ediyor



(Fotoğraflı)



Cihan Kizir

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın Gölbaşı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri refüj ve parklarda yazlık çiçek ekimine devam ediyor.

Belediye Başkanı Yusuf Özdemir, park ve bahçeler müdürlüğünün ilçe genelinde bulunan 16 parkta ve refüjlerin tamamında görselliği daha da güzelleştirmek için biner adet çıtrık, ve kirli hanım, 500 adet vinka, hanım düğmesi ve petunya çiçeklerinin dikildiğini söyledi. Yılda ortalama 10 bin adet çiçek dikildiğini belirten Başkan Özdemir, "Çiçeklerimizi kendi seramızda yetiştiriyoruz. Seramızda hem yazlık hem de kışlık çiçeklerin yetişmesinin ardından park ve bahçeler müdürlüğü ekipleri hangi park ve refüje ne tür çiçeklerin dikileceğini belirleyerek dikim zamanında hummalı bir çalışma gerçekleştiriyor. Ayrıca ilçemizde ağaçlandırma çalışmaları ve ağaçların bakımları ile yeşil alanların bakımları rutin çalışma olarak da devam etmektedir" dedi.

(CK-SD-Y)



16.05.2017 17:04:30 TSI

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