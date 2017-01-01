Edremit'te squash ve boulder salonları açıldı
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İbrahim İlhan
VAN (İHA) - Van'ın Edremit Belediyesi tarafından Nur Tatar Kapalı Spor Salonunda squash ve boulder salonları açıldı.
Edremit Belediyesi, çocukların ve gençlerin spora kazandırılması amacıyla Nur Tatar Kapalı Spor Salonu bünyesinde yaptırdığı squash ve boulder salonları tamamlanarak halkın hizmetine açıldı. Konu ile ilgili bir açıklama yapan Edremit Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli, amaçlarının yerel değerlere sahip çıkarak geleceğimiz olan çocukları ve gençleri sporla birlikte sosyal ve kültürel etkinliklerle buluşturmak olduğunu söyledi. Çiçekli, "Hedefimiz, ulusal arenada hem ilimizi hem de ülkemizi temsil edecek nice Nur Tatar'lar yetiştirebilmektir. Bu anlamda başta Edremit olmak üzere tüm halkımızın spora gereken özeni ve önemi gösterip, hem sağlıklı bir yaşam hem de değerlerimiz olan çocuklarımızı ve gençlerimizi ulusal arenada ülkemizi temsil etmek üzere sporla bütünleştirmek için hep birlikte çalışmalıyız" dedi.
(MSA-Y)
16.05.2017 17:05:02 TSI
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