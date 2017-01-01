Spor emekçileri mezarı başında anıldı
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MERSİN (İHA) - Türk sporuna hizmet etmiş ve ebediyete intikal etmiş Mersinli sporcular mezarı başında anıldı.
Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü çalışanlarınca, '15-19 Mayıs Gençlik Haftası' kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte, ülkemize tarihinde ilk kez olimpiyat şampiyonluğu kazandırmış ve sayısız başarılara imza atmış Milli Güreşçi Mersinli Ahmet, atletizmde Mersin'in adını şampiyonluklar ve rekorlarla Türkiye'ye duyuran Seyfi Alanya, Milli Boksör İsa Çekinmezer ile Mersin sporuna emeği geçen Bilal Yılmaz kabri başında ziyaret edildi.
Mersin ve ülke sporuna hizmet eden sporcular için dua edilirken, kabirlerine karanfil bırakıldı.
(HSK-Y)
16.05.2017 17:05:02 TSI
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