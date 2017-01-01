YEREL HABERLER / MANİSA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. İçme suyu kalitesinin artırılması için işbirliği

İçme suyu kalitesinin artırılması için işbirliği



(Fotoğraflı)



MANİSA (İHA) - MASKİ Genel Müdürlüğü ve Manisa Halk Sağlığı İl Müdürlüğü, düzenlediği ortak eğitim ile Manisa genelinde içme suyunu daha kaliteli hale getirmek için örnek bir işbirliği sergiledi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, kurulduğu günden bu yana Manisalılara daha kaliteli ve kesintisiz içme suyu ulaştırmak için çalışıyor. Bu kapsamda, İçme Suyu Dairesi Başkanlığı, Manisa Halk Sağlığı İl Müdürlüğü ile ortak bir eğitim düzenledi. Eğitimde MASKİ adına, İçme Suyu Dairesi Başkanlığı Şube Müdürlerinden Recep Günay bulunurken, Manisa Halk Sağlığı İl Müdürlüğünden Müdür Yardımcısı Doktor Özgür Sekreter yer aldı. Manisalılara daha sağlıklı ve kesintisiz içme suyu ulaştırmak için düzenlenen eğitimde içme suyu depolarında dikkat edilmesi gereken hususlar görüşüldü. Eğitimde ayrıca bugüne kadar ortaya konulan gelişim değerlendirilerek masaya yatırıldı. Eğitimin bir diğer gündem maddesi olan Manisalılara daha sağlıklı içme suyu ulaştırmak için yapılacak çalışmalar, ilçe koordinatörlüklerinde görev yapan ilgili personeller ile Halk Sağlığı Müdürlüğünde görev yapan personellere anlatıldı. Daha denetimli ve kontrol sürecinin iyi bir şekilde işlediği bir sistem için yapılan eğitimin düzenli olarak tekrarlanacağı öğrenildi.

(SC-Y)



16.05.2017 17:06:37 TSI

NNNN

