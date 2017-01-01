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Açıköğretim Bürosu tanıtım yapıyor

16 Mayıs 2017 Salı, 17:07
Açıköğretim Bürosu tanıtım yapıyor
Açıköğretim Bürosu tanıtım yapıyor

(Fotoğraflı)

Ahmet Arslantaş
ADIYAMAN (İHA) - Açıköğretim Fakültesi (AÖF) Adıyaman Bürosu tarafından tanıtım faaliyetleri gerçekleştirildi.
Açıköğretim Fakültesi Bürosu Adıyaman Müdürü Murat Vural ve personel, AÖF'nin tanıtımı için Adıyaman Üniversitesinde stant açtı. Üniversitede tanıtım standı açan Açıköğretim Fakültesi Bürosu öğrencilere bilgi verdi. Açıköğretim Fakültesi ile ilgili tanıtım broşürleri ve el ilanlarını öğrencilere veren yetkililer, tanıtım faaliyetlerinin yıl boyu devam edeceğini dile getirdi.
Murat Vural, tanıtım faaliyetleri kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarına ziyaret gerçekleştirdiklerini belirterek, bu tanıtımlara üniversitede stant açarak devam ettiklerini söyledi.
(AHM)

16.05.2017 17:07:05 TSI
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