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Derebahçe'de mehterli sergi açılışı

16 Mayıs 2017 Salı, 17:18
Derebahçe'de mehterli sergi açılışı
Derebahçe'de mehterli sergi açılışı
- Derebahçe Kültür Merkezi'nde açılan ilk sergiye minik mehter takımı damga vurdu

(Fotoğraflı)

SAMSUN (İHA) - İlkadım Belediyesi Derebahçe Kültür Merkezi el sanatları yılsonu sergisi görkemli bir törenle açıldı.
8 ay önce hizmete giren Derebahçe Sosyal Tesisleri'nde açılan ilk sergi yoğun bir katılımla gerçekleşti. Sergi öncesi Şehit Selman Özay Okulu öğrencileri mehteran gösterisi sergiledi. Büyük bir uyum ve özenle gösteri yapan minik mehteran, katılımcılara keyifli anlar yaşattı. Vatandaşların her bir marşa eşlik ederek tempo tuttuğu mehter gösterisi büyük alkış topladı.

Unkapanı'na Çok Amaçlı Kültür Merkezi
Mehter gösterisi sonrası konuşma yapan İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, belediye olarak farklı kültür merkezinin yanı sıra mahallelerde açılan kurslarla birlikte 10 binin üzerinde 100'ün üzerinde farklı branşlarda Halk Eğitim Merkezi ile birlikte faaliyetler yaptıklarını kaydetti. Unkapanı Kültür Merkezi'ni Ramazan Bayramı'nın hemen ardından yıkarak yerine çok kompleksli yeni bir yaşam alanı inşa edeceklerini anlatan Başkan Erdoğan Tok, "1986 yılında pazar yeri olarak kullanılan 15 yıldır kültür merkezi olarak faaliyette olan Unkapanı Kültür Merkezi Haziran ayı sonunda yıkarak yerine çok amaçlı muhteşem bir kültür ve yaşam merkezi inşa edeceğiz. Çok fonksiyonlu olarak hizmet verecek kültür ve yaşam merkezimizde ticaret merkezi ve dükkanlar, kültür merkezi, hanımlar için kurs salonları, içersindeki birçok sosyal aktivitenin yapılabileceği hanımlar kültür ve yaşam merkezi, düğün salonu ve otopark gibi birbirinden farklı noktalarla modern bir yaşam merkezi olacak" diye konuştu.

Sergi iki gün açık kalacak
Konuşmanın ardından iki gün boyunca açık kalacak serginin kurdelesi kesildi. Kesilen kurdele sonrası İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, eşi Hatice Tok, kızı Büşra Tok ve beraberindekilerle birlikte sergiyi gezdi. Sergi gezisinde aşçılık sınıfı kursiyer ve öğretmenleri tarafından pasta, keşkek ve gözleme ikramlarında bulunuldu.
Açılışa ayrıca; İlkadım İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mevlüt Seyhan, İlkadım İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürü Davut Erişgin, İlkadım Belediyesi Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürü Oktay Çakır, Derebahçe Mahalle Muhtarı Sabiha Demirci, kurs öğretmenleri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.
(SAM-SLH-Y)

16.05.2017 17:18:16 TSI
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