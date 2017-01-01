YEREL HABERLER / MUĞLA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Fethiye'de protokol özel sporcularla futsal oynadı

Fethiye'de protokol özel sporcularla futsal oynadı



(Fotoğraflı)



Murat Yalçın

MUĞLA (İHA) - Muğla'da Fethiye ilçesinde zihinsel ve işitme engelliler protokol üyeleriyle futsal maçı yaptı.

Fethiye kapalı spor salonunda oynan müsabakada, takımlar kıyasıya mücadele etti. Engelliler ve Gençlik Haftası kapsamında Fethiye Spor Salonunda 15'er dakika oynanan müsabakalarda, protokol üyelerini zihinsel engelliler 5-3, işitme engelliler ise 3-1 yendi. Müsabaka sonundan Fethiye Kaymakamı Ekrem Çalık Özel sporculara madalya ve kupa taktim etti.

Kaymakam Ekrem Çalık, çekişmeli geçen müsabakada ter içerisinde kaldık. Penaltı atışını güzel bir vuruş yapmasına rağmen atamadığını, kalecinin güzel bir kurtarış yaptığını anlatan Çalık, "Yapılan etkinlik güzel bir paylaşım oldu. Bu hafta hem engelliler hem de gençlik haftası. Amacımız toplumda farkındalık oluşturmak. İkisini bir arada anlamlı bir şekilde kutluyoruz. Yaşamın içerisinde hiç kimseyi ayrı düşünmemek gerekiyor. Hep birlikte yaşayıp, kimseyi ötelemeyeceğiz" dedi.

Çalık, her engelli bireyin kıymetli olduğuna ve toplumda birlik, beraberlik içerinde yaşamının önemine dikkati çekti.

Müsabakaların ardından Çalık tarafından engellilere madalya ve kupa verildi.

(MB-S)



16.05.2017 17:18:20 TSI

NNNN

