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Uşak'ta kutsal emanetlerin fotoğrafları bile büyük ilgi gördü



(Fotoğraflı)



Bayram Keleş

UŞAK (İHA) - İl Kültür Turizm Müdürlüğü müzeler günü dolayısıyla İstanbul Topkapı Sarayı'nda bulunan 600 eserden yaklaşık 40 tanesinin resmini çekerek Uşak İsmetpaşa Caddesinde sergiledi.



Sergiye gönüllü olarak destek veren Uşak Lisesi öğretmenlerinden Mehmet Özgedik konuyla ilgili olarak şunları söyledi; " Ramazan yaklaşıyor biz de insanlarımızda bu manevi iklimde kutsal emanetlerimizle alakalı farkındalık oluşturmak için böyle bir sergi yapmaya karar verdik. Sergi 2 gündür devam ediyor. Vatandaşlarımızın ilgi ve alakası yüksek. Biz bir medeniyetin mensubuyuz, Anadolu topraklarında bin yıldır devam eden bir medeniyetin mensuplarıyız. Bizim medeniyetimiz kendisine gelen her türlü kıymeti, eseri, değeri, muhafaza etmiş, gelecek nesillere bunları aktarmış ve aktarmaya devam ediyor. Bu eserler vasıtasıyla da genç nesillerimiz bunları öğreniyorlar. Hakikaten biz İslam medeniyeti olarak bir güçlü medeniyeti ileriki nesillerimize aktarmaya gayret ediyoruz, sergimizi de bunu için açtık.

Sergimizde Peygamber Efendimizin ve sahabelerinin kılıçlarının, kıyafetlerinin fotoğrafları var. Aynı zamanda sakal-ı şerif ve muhafazalarının da fotoğrafları bulunuyor. Herkes Topkapı müzesine gidemiyor, bu etkinlikle biz müze adına fotoğrafları buraya getirmiş olduk, müze adına burada sergiliyoruz. Uşak halkı bu kutsal emanetleri fotoğraflarda da olsa görsün buna bir ilgi uyansın, medeniyetini kavrasın, bizim bu topraklar üzerinde türedi bir medeniyet olmadığımızı köklerimizin bin yıl geriye doğru gittiğini herkes kavrasın, anlasın istiyoruz."

(BK-MB-Y)



16.05.2017 17:19:01 TSI

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