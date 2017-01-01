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Başkan Yanılmaz Harput için Paris'te



(Fotoğraflı)



Kamil Can Kılıç

ELAZIĞ (İHA) - Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, Harput'un Dünya Mirası Geçici Listesine alınmasına ilişkin UNESCO'nun merkezi Paris'e gitti.

Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, Harput'un Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı (UNESCO) Dünya Mirası geçici listesine alınmasına ilişkin beraberindeki heyetle Paris Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa, UNESCO nezdindeki daimi Türkiye Temsilcisi Altay Cengizer ve OECD nezdinde Türkiye Daimi Temsilcisi Büyükelçi Erdem Başçı ile bir araya geldi.

Harput'u yeniden gerçek kimliğine kavuşturmak için yoğun bir çalışma başlattıklarını belirten Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, "Harput'ta tarihin bugüne yansıması olan hanları, hamamları, camileri, kiliseleri yeniden restore ederek, turizme kazandırmak için titiz bir çalışma sürdürüyoruz. Bu denli güçlü ve kadim bir medeniyetin kaynaklarının yok olmaması lazım. Bu güçlü medeniyetin tüm dünya tarafından tanınması ve koruma altına alınması gerekir" dedi.

Paris Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa, Elazığ kültürünün tanıtımına yönelik projelerin önemine dikkat çekerek, kültürel faaliyetlerin hızlandırılması gerektiğini ve bu tür çabaların uzun vadeli olduğunu ifade etti.

Paris'teki Elazığlılarla da buluşan Yanılmaz, ayrıca Paris Başkonsolosu Görkem Barış Tamtekin ile bir araya gelerek, Harput'un UNESCO yolculuğu ve Elazığ'ın sosyo-ekonomik koşullarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

(CK-HİV-Y)



16.05.2017 17:20:25 TSI

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