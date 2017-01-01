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AK Parti Hatay'da 6 meclis üyesini disipline sevk etti



Buğra Güney

HATAY (İHA) - Hatay Büyükşehir Belediye Meclisi'nde 27 milyon Euro'luk borçlanma yetkisinin verilmesinin ardından AK Parti'li 6 meclis üyesi İl Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

AK Parti İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Siyasi ve Hukuki İşler Başkanlığı ve Yerel Yönetimler Başkanlığı'nın yaptığı araştırma ve inceleme sonucunda, oylamaya mazeretsiz olarak katılmayan üyelerle, çekimser kalan üyelerden Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Şükrü Kudret Özbakış, Celalettin Yakut, Mehmet Keleş, Abdurrahman Demirel, Ahmet Ak ve Mustafa Güven'in İl Disiplin Kurulu'na sevk edilmesinin istendiği belirtildi.

İl Yönetim Kurulu'nun yaptığı toplantıda oy birliğiyle alınan karar ile Disiplin Kurulu'na sevk edilen meclis üyeleri ile ilgili, önümüzdeki günlerde toplanacak olan İl Disiplin Kurulu'nun kararını vereceği kaydedildi.

(BGY-Y)



16.05.2017 17:21:49 TSI

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