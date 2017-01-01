YEREL HABERLER / KARABÜK HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Gençler B Türkiye Boks Şampiyonasında Karabük rüzgarı

Gençler B Türkiye Boks Şampiyonasında Karabük rüzgarı



(Fotoğraflı)



Yasin Erdem

KARABÜK (İHA) - Karabüklü Boksörler Elazığ'da düzenlenen Gençler B Türkiye Boks Şampiyonasında iki altın, bir bronz madalya kazanarak büyük başarı elde etti.

Antrenör Baykan Arslan önderliğinde 66 kilogramda Demirçelik Anadolu Lisesi Sporcusu İbrahim Karaman ve 75 kiloda 75. Yıl Anadolu Lisesi Sporcusu Ersin Türkan Türkiye birincisi olarak Altın madalya kazanırken, 81 kiloda Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi Sporcusu Burak Kılıç ise Türkiye üçüncüsü olarak Bronz madalya kazandı.

(YE-YE-Y)



16.05.2017 17:23:37 TSI

NNNN

