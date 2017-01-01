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Gençler B Türkiye Boks Şampiyonasında Karabük rüzgarı

16 Mayıs 2017 Salı, 17:23
Gençler B Türkiye Boks Şampiyonasında Karabük rüzgarı
Gençler B Türkiye Boks Şampiyonasında Karabük rüzgarı

(Fotoğraflı)

Yasin Erdem
KARABÜK (İHA) - Karabüklü Boksörler Elazığ'da düzenlenen Gençler B Türkiye Boks Şampiyonasında iki altın, bir bronz madalya kazanarak büyük başarı elde etti.
Antrenör Baykan Arslan önderliğinde 66 kilogramda Demirçelik Anadolu Lisesi Sporcusu İbrahim Karaman ve 75 kiloda 75. Yıl Anadolu Lisesi Sporcusu Ersin Türkan Türkiye birincisi olarak Altın madalya kazanırken, 81 kiloda Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi Sporcusu Burak Kılıç ise Türkiye üçüncüsü olarak Bronz madalya kazandı.
(YE-YE-Y)

16.05.2017 17:23:37 TSI
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