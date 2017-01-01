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Siverek'te bisiklet yarışması düzenlendi

16 Mayıs 2017 Salı, 17:24
Siverek'te bisiklet yarışması düzenlendi
Siverek'te bisiklet yarışması düzenlendi

(Fotoğraflı - Görüntülü)

Cuma Sarı
ŞANLIURFA (İHA) - Siverek İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile TEMA Vakfı İlçe Temsilciliği tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında bisiklet yarışması düzenlendi.
Yenişehir Mahallesinde yapılan yarışa 40 sporcu katıldı. Bisikletçiler belirlenen parkurda 10 tur pedal çevirdi. Yarışmayı lise öğrencisi Mehmet Ali Özalan birincilikle bitirirken, ikinci sırayı Fatih Etkü aldı. Yarışmada dereceye girenlere ödülleri Siverek Kaymakamı Metin Demirel, Milli Eğitim Müdürü Nuri Kapanoğlu ile İlçe Emniyet Müdürü Vekili Abdullah Ulu tarafından verildi. TEMA Vakfı Siverek Temsilcisi Ahmet Ağırman, "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Milli Eğitim Müdürlüğü ile beraber gençlere destek amacıyla böyle bir yarışma düzenledik. Bu güzel çalışmada bizi yalnız bırakmayan Sayın Kaymakamımız Metin Demirel ile Milli Eğitim Müdürümüz Nuri Kapanoğlu'na teşekkür ediyorum" diye konuştu.
(CS-SD-Y)

16.05.2017 17:24:03 TSI
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