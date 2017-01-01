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Tiyatro ödüllerinin sahipleri belirlendi



(Fotoğraflı)



Mehmet Temizyürek

KIRIKKALE (İHA) - Kırıkkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen 'Gençler Sanatta Buluşuyor' projesinde tiyatro ödüllerinin sahipleri belirlendi.

Kırıkkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü Araştırma Geliştirme (Ar-Ge) Birimi gençlerin yaratıcı düşünme süreçlerini geliştirmesi ve onlara sanat zevki aşılaması amacıyla liseler arası 'Gençler Sanatta Buluşuyor Projesi' kapsamında '15 Temmuz Demokrasi Zaferi' konulu tiyatro yarışması organize etmişti.

Tiyatro yarışmasının kazananlarının belli olduğunu belirten kurum koordinatörü Mustafa Can Hiçyılmaz, "Bu proje ile öğrencilerimiz tiyatro oyununda oyuncu olarak görev alarak, toplumdaki sosyoekonomik farklılıkları gözlemleyerek, onların ifade yeteneklerini ve beraberinde kendilerine güvenlerini arttırmanın yanı sıra, öğrencilerimizde demokrasi bilincinin geliştirilmesi, vatan ve millet kavramlarının kendilerine benimsetilmesi amaçlandı. Jüri üyeleri, metin çalışması, komedi ve dram unsuları, oyunculuk, mimik ve jestler, sözcükler, yöresel ağızlar, aksesuar, kostüm, makyaj, afiş gibi değerlendirme kriterlerine göre oyunlara, oyunculara ve senaryolara puan verdiler. En iyi tiyatro oyunu olarak Kırıkkale Osman Gazi Fen Lisesi seçildi. Özellikle senaryosunu, 16 yaşındaki bir öğrencinin hem yazıp hem kendi oyununda oynaması sanat adına farklı bir etki oluşturdu. Bu oyunun tekrarı 19 Mayıs 2017 saat 14.00'te Kırıkkale İl Kültür Merkezi'nde sergilenecek ve ödül töreni yapılacak" ifadelerini kullandı.

(MT-SLH-Y)



16.05.2017 17:24:05 TSI

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