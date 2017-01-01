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Sinan Yağmur DÜ'de



(Fotoğraflı)



DİYARBAKIR (İHA) - Dicle Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen "Anneler Günü" etkinliğinde yazar Sinan Yağmur söyleşi verdi.

Açılış konuşmasını yapan Dicle Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Yrd. Doç. Dr. Aysun Ekinci, "Annelerimiz, bizlerin dünyada sahip olduğu en değerli varlıklardır" diyerek, tüm annelerin Anneler Günü'nü kutladı.

Yılın yazarı seçilen Sinan Yağmur ise, "Hz. Fatıma Annemiz" adlı söyleşide, "Hz. Fatıma, Asr-ı saadette yaşanan en ideal aile örneğini gözler önüne seriyor" dedi.

Söyleşi sonunda Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından 5'i engelli 10 çocuk annesi, Feride Güzel yılın annesi seçildi. Güzel'e DÜ Rektörü Prof. Dr. Talip Gül'ün eşi Nuray Gül tarafından plaket ve çiçek takdim edildi.

Etkinlik sonunda Fotono21 Fotoğraf Derneği tarafından sergilenen, Anneler günü fotoğraf sergisi gezildi.

(İHA-MP-Y)



16.05.2017 17:24:30 TSI

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