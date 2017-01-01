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Başkan Gürkan, TKB Encümen Üyeliğine yeniden seçildi

16 Mayıs 2017 Salı, 17:24
Başkan Gürkan, TKB Encümen Üyeliğine yeniden seçildi
Başkan Gürkan, TKB Encümen Üyeliğine yeniden seçildi

(Fotoğraflı)

MALATYA (İHA) - Tarihi Kentler Birliği (TKB), 2017 yılının ilk olağan meclis toplantısını Sivas'ta gerçekleştirdi. Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan toplantıda, Tarihi Kentler Birliği Encümen Üyeliğine yeniden seçildi.
Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi Toplantı Salonunda gerçekleşen Tarihi Kentler Birliği olağan meclis toplantısında encümen üyesi seçimi yapıldı. Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın yeniden Encümen Üyesi seçildiği toplantıda yeni encümen üyeleri; Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç oldu. Plan ve Bütçe Komisyonu Üyeleri ise; Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya, Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı ile Altınova Belediye Başkanı Metin Oral'dan oluştu.
Öte yandan Tarihi Kentler Birliği (TKB) Sivas Buluşmasında, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Rize Belediyesi, Söğütlü Belediyesi, Efeler Belediyesi, Of Belediyesi, Yeniçağa Belediyesi ve Kuyucak Belediyesi Tarihi Kentler Birliğine üye olurken, üye sayısı 451'e ulaştı. Sivas, Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi Toplantı Salonunda gerçekleşen Tarihi Kentler Birliği olağan meclis toplantısına, Çekül Vakfı Başkanı Metin Sözen, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı ve Tarihi Kentler Birliği Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Yozgat Belediye Başkanı Dr. Kazım Arslan, Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, Kahramanmaraş Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Sivas İl Kültür Müdürü Kadir Pürlü ile çok sayıda ilçe ve belde belediye başkanları ile belediye meclis üyeleri katıldı.
(BT-SD-Y)

16.05.2017 17:24:57 TSI
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