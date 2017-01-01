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Ağrı'da Beşiktaş Futbol Okulu turnuva düzenledi



(Fotoğraflı)



Ahmet Genç

AĞRI (İHA) - Türkiye futbolunun en büyük kulüplerinden biri olan ve sayısız kupa ile Şampiyonluk sahibi olan Beşiktaş futbol kulübü, Ağrı'da okullar arası futbol turnuvası düzenledi.

Ağrı merkez Fırat mahallesinde bulunan Bayındır Spor Tesislerinde düzenlenen turnuvaya İl Sağlık Müdürü Cesim Solhan, Milli Eğitim Şube Müdürü Muhammet Necmi Karaoğlan, anterörler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Yapılan turnuvaya 8 ilkokul, 12 Ortaokul olmak üzere 20 takım katıldı. Turnuva Sağlık Müdürü Cesim Solha'nın topa vuruşu ile başladı. Solhan turnuvanın Ağrı için çok önemli olduğunu ve gizli kalmış keşfedilmeyi bekleyen yeteneklerin bu tür aktivitelerde ortaya çıkacağını söyledi. Milli Eğitim Şube Müdürü Muhammet Necmi Karaoğlan ise, Sporda yenilginin hazmedilir bir şey olduğunu belirti. Önemli olan sporda yenilginin hazzını tatmaktır diyen Karaoğlan, "Yenen takım ne kadar mutlu olabiliyorsa, yenilen takımda yenilgiden dolayı, göstermiş olduğu başarı nedeniyle bu noktayı en iyi değerlendirmesi gerektiğine inanıyoruz. Burada önemli olan sizlerin bireysel yeteneklerinizi sergilemenizdir. Eğer siz burada bireysel yeteneklerinizi sergileye biliyorsanız, sporun kardeşlik duygusunu sergileye biliyorsanız, siz karşınızdaki rakibi bir düşman olarak değil, birlikte spor yaptığınız bir arkadaş olarak gördüğünüz sürece sporun güzelliklerini tatmış olursunuz" ifadelerini kullandı.

(AG-AT-Y)



16.05.2017 17:26:02 TSI

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