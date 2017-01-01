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Öğrenciler projeleri yerinde gördü



(Fotoğraflı)



Faruk Çidem

BOLU (İHA) - Bolu'da, belediyenin yaptığı projeleri yerinde görmeleri için ilkokul öğrencilerine yönelik proje inceleme gezsisi düzenlendi.

Bolu Belediyesi 50. Yıl İlkokulu öğrencileri için proje inceleme gezisi düzenledi. Geziye katılan yaklaşık 100 öğrenci ve öğretmenleri,belediye çalışanları nezaretinde İtfaiye Müdürlüğü'nü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne ait seraları, Temiz Su Artıma Tesisini, geri dönüşüm sahasını, tıbbi atık sterilizasyon tesisini ve de çöpten elektrik enerjisi üretim tesisini gezerek yetkililerden bilgi aldı. Gezinin ardından Bolu Belediyesine'de ziyarette buluna öğrencilere, Belediye Başkan Yardımcısı Emine Davarcıoğlu orta ve kısa vadede hayata geçecek projeler hakkında bilgiler verdi.

(FC-GY-Y)



16.05.2017 17:26:10 TSI

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