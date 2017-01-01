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Sinop'ta gökyüzü uçurtmalarla renklendi

16 Mayıs 2017 Salı, 17:26
Sinop'ta gökyüzü uçurtmalarla renklendi
Sinop'ta gökyüzü uçurtmalarla renklendi

(Fotoğraflı)

Osman Aksu
SİNOP (İHA) - Sinop'ta Gençlik Haftası kapsamında İskele mevkisinde Uçurtma Şenliği düzenlendi. Onlarca uçurtma gökyüzüne havalandı. Uçurtmalar gökyüzünde renkli görüntüler oluşturdu.
Etkinlikte çocuklar doyasıya uçurtmalarını uçurdu. Bazı çocukların uçurtmaları ise ağaç dallarına takıldı bazılarınınki ise denize düştü. Denize düşen uçurtmayı çocuklar, bir ipe taş bağlayarak denizden çıkardı. Uçurtmasını uçuran çocuklar oldukça mutlu anlar yaşadı.
Çocukların herhangi bir kazaya maruz kalması durumuna karşı bir ambulans İskele mevkisinde hazır bulundu.
(OSM-SLH-Y)

16.05.2017 17:26:51 TSI
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