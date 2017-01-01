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Başkan Işık, miniklerin kariyer günlerinde konuştu



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ÇANAKKALE (İHA) - Çanakkale'nin Biga ilçesinde, Çizgi Koleji'nin ilk ve ortaokul öğrencileri için düzenlediği kariyer günleri kapsamında Biga Belediye Başkanı İsmail Işık ve eşi Ruhan Işık, Biga Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şadan Doğan, İç Mimar Canan Çapalov, Diş Hekimi Hakan Çapalov, Biga Atatürk Fen Lisesi Müdürü Faruk Girgin söyleşiye katıldı.

Açılış konuşmasını Kolej Müdürü Hasan Hüseyin Sargın'ın yaptığı söyleşide konuşan Biga Belediye Başkanı İsmail Işık; "Belediye başkanlığı meslek değildir. Tek başınıza sizin isteyip başarabileceğiniz bir konu değildir. İyi bir ekip çalışması ve halkın sizin çalışmalarınızı onaylaması ve yetki vermesi gerekir. Ancak benim mesleğim olan mali müşavirliği size de öneririm. İşimi severek yaptım. Artık fazlasıyla kurumsallaştı" dedi.

Öğrencilerin sorularını yanıtlayan Başkan Işık, kimi öğrencilerin isteklerini de not alarak ilgileneceğini söyledi. Başkan Işık'ın eşi Ruhan Işık'ın hemşirelik mesleğini anlatmasıyla söyleşinin ilk bölümü sona erdi ve Başkan Işık'a ve eşi Ruhan Işık'a minik öğrenciler teşekkür plaketi verdiler.

(GD)



16.05.2017 17:31:07 TSI

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