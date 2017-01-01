ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ÇANAKKALE HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Başkan Işık, miniklerin kariyer günlerinde konuştu

16 Mayıs 2017 Salı, 17:31
Başkan Işık, miniklerin kariyer günlerinde konuştu
Başkan Işık, miniklerin kariyer günlerinde konuştu

(Fotoğraflı)

ÇANAKKALE (İHA) - Çanakkale'nin Biga ilçesinde, Çizgi Koleji'nin ilk ve ortaokul öğrencileri için düzenlediği kariyer günleri kapsamında Biga Belediye Başkanı İsmail Işık ve eşi Ruhan Işık, Biga Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şadan Doğan, İç Mimar Canan Çapalov, Diş Hekimi Hakan Çapalov, Biga Atatürk Fen Lisesi Müdürü Faruk Girgin söyleşiye katıldı.
Açılış konuşmasını Kolej Müdürü Hasan Hüseyin Sargın'ın yaptığı söyleşide konuşan Biga Belediye Başkanı İsmail Işık; "Belediye başkanlığı meslek değildir. Tek başınıza sizin isteyip başarabileceğiniz bir konu değildir. İyi bir ekip çalışması ve halkın sizin çalışmalarınızı onaylaması ve yetki vermesi gerekir. Ancak benim mesleğim olan mali müşavirliği size de öneririm. İşimi severek yaptım. Artık fazlasıyla kurumsallaştı" dedi.
Öğrencilerin sorularını yanıtlayan Başkan Işık, kimi öğrencilerin isteklerini de not alarak ilgileneceğini söyledi. Başkan Işık'ın eşi Ruhan Işık'ın hemşirelik mesleğini anlatmasıyla söyleşinin ilk bölümü sona erdi ve Başkan Işık'a ve eşi Ruhan Işık'a minik öğrenciler teşekkür plaketi verdiler.
(GD)

16.05.2017 17:31:07 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Biga'da bilişim sergisi açıldı
YEREL

BİGA'DA BİLİŞİM SERGİSİ AÇILDI
Bayramiç'te 19 Mayıs kutlama etkinlikleri
YEREL

BAYRAMİÇ'TE 19 MAYIS KUTLAMA ETKİNLİKLERİ
ÇTSO'nun Mayıs ayı mesleki yeterlilik sınavları başladı
YEREL

ÇTSO'NUN MAYIS AYI MESLEKİ YETERLİLİK SINAVLARI BAŞLADI
Ayvacık'ta Öğrenme Şenliği
YEREL

AYVACIK'TA ÖĞRENME ŞENLİĞİ
Çanakkale Uluslararası Öğrenci Derneğinden Rektör Acer'e ziyaret
YEREL

ÇANAKKALE ULUSLARARASI ÖĞRENCİ DERNEĞİNDEN REKTÖR ACER'E ZİYARET
Preşeva Kültür Derneği'nden ÇOMÜ'ye Anlamlı Ziyaret
YEREL

PREŞEVA KÜLTÜR DERNEĞİ'NDEN ÇOMÜ'YE ANLAMLI ZİYARET
Karabiga jumbo karides av sezonu törenle açıldı
YEREL

KARABİGA JUMBO KARİDES AV SEZONU TÖRENLE AÇILDI
Engelli öğrencilerin mezuniyet heyecanı
YEREL

ENGELLİ ÖĞRENCİLERİN MEZUNİYET HEYECANI
Umurbeyspor şampiyonluk yolunda
YEREL

UMURBEYSPOR ŞAMPİYONLUK YOLUNDA
Biga'da kültür ve sanat şöleni 3'üncü kez başlıyor
YEREL

BİGA'DA KÜLTÜR VE SANAT ŞÖLENİ 3'ÜNCÜ KEZ BAŞLIYOR
Köy enstitülerinin 77. Yılı kutlandı
YEREL

KÖY ENSTİTÜLERİNİN 77. YILI KUTLANDI
Türkiye'nin gelişmesinde İmam Hatip Liselerinin rolü ve önemi
YEREL

TÜRKİYE'NİN GELİŞMESİNDE İMAM HATİP LİSELERİNİN ROLÜ VE ÖNEMİ
Üreticilere bilgilendirme semineri düzenlendi
YEREL

ÜRETİCİLERE BİLGİLENDİRME SEMİNERİ DÜZENLENDİ
Etili köyünde halk oyunları gecesi
YEREL

ETİLİ KÖYÜNDE HALK OYUNLARI GECESİ
Öğrenciler mülakatta ter döktü
YEREL

ÖĞRENCİLER MÜLAKATTA TER DÖKTÜ
Jandarmadan anlamlı ziyaret
YEREL

JANDARMADAN ANLAMLI ZİYARET
Garipçe hayrı yapıldı
YEREL

GARİPÇE HAYRI YAPILDI
Beyçayırlılar derneği geleneksel piknik şenliği yapıldı
YEREL

BEYÇAYIRLILAR DERNEĞİ GELENEKSEL PİKNİK ŞENLİĞİ YAPILDI
EN ÇOK OKUNANLAR
Türkiye'nin en güzel 100 kadını
ŞİPŞAK

TÜRKİYE'NİN EN GÜZEL 100 KADINI

 1
  • 2 İşte Bülent Serttaş'ın kızı
  • 3 15 metrelik dev yaratık kıyıya vurdu!
  • 4 5 yıl boyunca şişe kapağı biriktirip bunu yaptı!